Autoridades continúan desarrollando acciones de prevención en Bilwi

Foto: foro de "Mi vida sin drogas,Paz y porvenir/TN8

Con el fin de fortalecer las acciones de prevención del delito, en Bilwi se desarrolló un foro con 40 jóvenes con el lema "Mi vida sin Drogas, Paz y Porvenir"

En el auditorio del INATEC en BILWI en la Costa Caribe Norte de Nicaragua, se desarrolló el primer foro municipal "Mi vida sin Drogas Paz y Porvenir" con la participación de 40 jóvenes del barrio Sandi Bay Sirpi, miembros de la Juventud Sandinista y del Tecnológico Héroes y Mártires.

Rafael Ochoa, delegado departamental del Ministerio de Gobernación, enfatizó: "estamos brindando atención directa a este sector de la juventud, porque muchas veces ellos conocen la manera de sacar a otros jóvenes que están metidos en las drogas", comentó Ochoa.

Foto:Foro "Mi vida sin Drogas, Paz y Porvenir"/TN8

Por su parte Dacia Malespín, delegada departamental del MIFAM, agregó que: "desarrollamos programas donde atendemos a los jóvenes que aún no están metidos en las drogas, pero que son vulnerables", dijo la delegada Malespín.

Presentación enmarcada a la prevención del delito y la influencia

Cesar Cruz, de la dirección de Asuntos Juveniles de la Policía Nacional, recalcó: "trabajamos en la parte preventiva para que los jóvenes no se metan en problemas, y que, si el joven ya se había metido a problemas, restituirle derechos para que no vuelva a caer, además trabajamos en la influencia de compañeros que se dedican a llevarlos a malos caminos y no a buenos", subrayó el oficial.

Foto:Jóvenes participan en el foro "Mi vida sin Drogas, Paz y Porvenir"/TN8.

El joven Armando Beteta, participante del Foro "Mi vida sin Drogas, refirió: "es muy importante lo que hace el Gobierno con los jóvenes porque de esta manera pueden apoyar a aquellas personas que están metidos en vicios y que no pueden salir. Estos encuentros ayudan a seguir adelante, buscar una solución para salir de los malos caminos".

La Comisión Interinstitucional conformada por el Ministerio de la familia, la Policía Nacional, INATEC, Ministerio de Educación, Ministerio de Gobernación y Ministerio de Salud, desarrollan programas dirigidos a jóvenes que corren riesgos sociales.