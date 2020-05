Peatón muere tras ser atropellado por vehículo en Chontales

Foto: Referencia

Joel Enoc Sequeira Lara de 37 años de edad, originario de Bluefields falleció la noche de este pasado sábado, al ser atropellado por un vehículo cuando caminaba a un lado de la vía en el km 190 de la carretera hacia el municipio de Villa Sandino, en el departamento de Chontales.

Según testigos Sequeira Lara, era un tomador consuetudinario, caminaba a un lado de la vía junto con otros amigos de trago, cuando fue impactado por un vehículo, cuyo conductor ni se detuvo en el lugar, dándose a la fuga y dejándolo a su suerte.

El accidente se regsitró en el km 190 de la carretera hacia el municipio de Villa Sandino

La víctima producto del fuerte impacto salió por los aires, quedando a varios metros, por debajo de una alcantarilla gravemente herido, lo que fue auxiliado por personas que presenciaron el accidente y vecinos del sector, siendo trasladado en un vehículo particular al centro de salud del municipio de Villa Sandino, donde una hora después falleció.

El fallecido corresponde al nombre de Joel Enoc Sequeira Lara de 37 años de edad

Agentes de la Policía Nacional de Chontales, se presentaron al lugar a realizar las respectivas investigaciones de la tragedia, logrando dar con la ubicación del vehículo y su conductor identificado con el nombre de Reinaldo Ramón Mairena, quien manejaba en estado de ebriedad.

Testigos pide a las autoridades que Mairena responda por la muerte de Joel Sequeira y enfrente su debido proceso.

El fallecido fue a parar a orilla de la carretera, en una alcaltarilla

"Yo estaba saliendo de mi casa, cuando fue que miré que venía caminando la persona a orilla de la carretera, y el vehículo que pasó lo levantó en el aire a unas 30 varas, quedó en el guindo ahí me fui asomar a auxiliarlo y darle oxígeno, de ahí no esperamos la ambulancia y lo montamos en una camioneta al centro, no lo iba a dejar ahí que estaba boca arriba echando sangre; del impacto el vehículo se fue, los vecinos lograron identificar al conductor, la policía le dio persecución y lo capturó", dijo Jimmy Francisco Valdés, Vecino del sector.

Según médico forense de turno, determinó que Joel Sequeira murió a causa de un trauma craneoencefálico severo más fractura en diferentes partes de su cuerpo.