Joven resulta lesionada al ser atropellada por una motocicleta

Fijarse bien a ambos lados antes de cruzar la calle o carretera y hacer uso de los puentes peatonales son parte de las recomendaciones que agentes de tránsito orienta a los peatones para evitar los atropellos.

Estas medidas de presión fueron ignoradas por la joven Rosa Flores Martines, 29 años de edad, quien resultó lesionada al ser atropellada por un motociclista, en el kilómetro 8.3 de la transitada carretera a Masaya.

El liviano medio de transporte era conducido por el señor, Enrique centeno Romero, de 68 años de edad, quien circulaba de Managua rumbo a la Comarca de Esquipulas.

"Yo voy circulan de norte a sur, vengo de traer a mi esposa del trabajo la muchacha se cruzo distraída completamente, le pite y le pite y jamás me escucho lo que hice fue tratar de capearla pero que va fue imposible y le di en uno de sus costados, no se que problema tiene que no se fijo", dijo Centeno Romero.

"Nosotros vamos bien, mi esposo maneja despacio pero por mas que le pitamos la mucha imprudentemente se nos metió y aunque la tratamos de capear no se pudo", manifestó María Calero, quién iba de pasajera y que afortunadamente resultó ilesa.

Afortunadamente a la hora del accidente no circulaban otro vehículo detrás porque si no quizás hubiesen pasado sobre la humanidad tanto de el peatón como de los motociclistas.

A falta de una unidad de ambulancia que remitiera a la joven a un hospital, familiares decidieron trasladarla al hospital escuela Roberto Calderón en un vehículo particular, para que médicos de turno descartaran alguna fractura.

La motocicleta Honda, color azul, placa M 125127 fue traslada a la estación 5 de policía junto al conductor en calidad de detenido mientras se determina su responsabilidad en el percance vial