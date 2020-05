Incendio en bodega genera alarma en Batahola Norte

Foto: TN8

Cayendo la noche de este viernes se registró un incendio en una de las bodegas de una distribuidora de bicicletas ubicada en el barrio Batahola Norte. El hecho despertó la alarma entre las personas cercanas ya que la columna de humo alcanzó una altura considerable.

Foto: Benemérito cuerpo de Bomberos de Managua movilizó una de sus unidades para atender la emergencia/TN8

El personal de la distribuidora estaba terminando de cerrar las instalaciones cuando uno de estos se percató de un olor fuerte que provenía de la parte trasera. "Yo me estaba cambiando de ropa después de cerrar y terminar de arreglar cuando un compañero me vino a decir que si estábamos quemando algo, le dje nada que ver, me salí y ya vi las llamas y el humo, tratamos de apagarlo con manguera; pero como hay cartón adentro, fui imposible; lo que hice fue llamar a los bomberos", relató Melvin Acevedo, trabajador del local donde ocurrió el siniestro.

Rápidamente el benemérito cuerpo de bomberos de Managua movilizó una de sus unidades para atender la emergencia con ayuda de cisternas de agua proporcionadas por la alcaldía. Alrededor de veinte fuerzas fueron las que se hicieron presentes para apagar las llamas que en un principio parecían que se extenderían a las propiedades aledañas; el rápido actuar de los apaga fuegos evitó que esto sucediera.

Con el fuego controlado, los bomberos iniciaron el proceso de enfriamiento para proceder a realizar las investigaciones y dar con la causa que generó este siniestro que afortunadamente no dejó a personas lesionadas, más que las pérdidas del material que había dentro de la bodega que era en su mayoría cartón y repuestos de bicicletas.

La policía nacional también hizo presencia en el lugar para apoyar en el peritaje y resguardar el local, evitando así que amigos de lo ajeno quisieran aprovecharse de lo sucedido para tratar de sustraer una que otra bicicleta del inmueble.