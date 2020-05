Pareja originaria de Río Blanco solicita ayuda económica y médica

Foto: TN8

Don fidel Valle de 53 años y su esposa lidia palacios de 57 se presentaron a las instalaciones de Tn8 para solicitar ayuda tanto económica como médica debido a la difícil situación por la que están atravesando.

"yo todo el tiempo he andado rodando ya que soy de escasos recursos, yo trabajo de zapatero, a veces con los pocos trabajos que hago no me sustenta los 3 tiempos de comida, a veces solo tengo para un tiempo de comida, a pesar de que busco los trabajitos, muchas veces no salen y si gano es muy poco" dijo Don Fidel, solicitante.

Foto: Adultos mayores se presentaron a las instalaciones de Tn8 para solicitar ayuda tanto económica/TN8

Ellos son originarios de Río Blanco y emigraron a la capital en busca de una mejor vida, pero estando aquí han presentado diferentes complicaciones médicas y en múltiples ocasiones han dormido a la intemperie, hasta que un alma caritativa les dio espacio para vivir.

"yo necesito un techito para vivir, una casa digna y poder trabajar tranquilo, a ella la tengo muy enferma y no tengo recursos para comprarle su tratamiento para la pierna, y yo padezco mucho de la presión, es por ello que yo vine hasta aquí para solicitar una ayuda" concluyó.

Foto:Adultos mayores se presentaron a las instalaciones de Tn8 para solicitar ayuda tanto económica/TN8

Su colaboración puede ser llevada a la siguiente dirección: Barrio Los Ángeles, de donde fue la aduana 1 cuadra al sur o bien contactarlos al número telefónico 57461658, ellos agradecerán su apoyo.

Bien dice el dicho "hoy por ti, mañana por mi" esta adorable pareja tienen 25 años de estar casados y no tuvieron hijos, desafortunadamente los únicos familiares que tienen viven en Río Blanco y pocas veces se contactan con ellos.