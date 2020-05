Sujeto con dificultad para caminar roba sillas de una vivienda en Managua

Foto: Detienen a sujeto que intentaba robarse unas sillas de una vivienda en Managua / TN8

Hay un conocido refrán que cita "el que se va para Sevilla, pierde su silla", quizás esto intentó ponerlo en marcha un avispado sujeto que sustrajo cuatro sillas de una casa ubicada en el barrio San Ignacio, en Managua, cuando su dueña, la señora Amanda Parrales, realizaba algunos quehaceres.

El robo se registró este jueves exactamente de los semáforos del Ministerio del Trabajo, dos cuadras al norte y dos cuadras arriba.

Los gritos de sus vecinos lograron alertarla, por lo que se dispuso a seguirlo, logrando alcanzarlo unas cuadras más adelante.

"Yo estoy adentro, él aprovecha por que estoy metiendo mi ropa por que yo vendo ropa de segunda. En lo que yo estoy metiendo viene él y se lleva las cuatro sillas. Yo me vine detrás de él, ya recuperé mis sillas gracias a un señor de un taller que me apoyó", dijo la afectada, quien no duda que el sujeto comete robo en compañia de más personas.

El sujeto cuya identidad es desconocida tiene dificultad para caminar, pero ni esto lo detuvo de cometer el robo de estas sillas, las cuales están valoradas en 500 córdobas aproximadamente.

La poblacion del sector presume que el sujeto sea del barrio Mánchester y que se dedique a cometer fechorías en sectores aledaños.

En una patrulla del Distrito II de la Policía Nacional se hizo efectivo su traslado. Junto a él la ciudadana que estaba dispuesta a interponer la denuncia para que éste no sea puesto en libertad.

Generalmente en este tipo de robos los ladrones no emplean métodos que puedan alarmar a sus víctimas, todo lo contrario, se esfuerzan para que sus acciones no puedan ser detectadas.

Denuncia de robos

Habitantes de la zona manifestaron estar siendo objetos de robo, por lo que no dudan que sea este mismo elemento, el cual será remitido a la orden del Ministerio Público.

Si usted ha sido víctima de robo y logra identificarlo, favor trasladarse inmediatamente a la estacion policial número 2 para interponer una formal denuncia.