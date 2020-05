Joven cruza imprudentemente la calle y es arrollada por motociclista

Foto: accidente de motociclistaTN8

La tarde de este miercoles una menor de edad resultó con severas lesiones en su cuerpo, luego de intertar cruzar imprudentemente la calle en el sector de la rotonda Cristo Rey una cuadra hacia arriba.

El motociclista que circulaba en ese momento en su prefencia, fue el que impacto a la joven aún intentando por todos los medios posibles esquivarla.



"Yo venía en mi vía y la muchacha se cruza de repente eso fue todo, la esquive como pude para no impactar de frente y sólo le dí con el manubrio, a mí no me pasa nada Gracias a Dios, sólo unas cuantas quemaduras aparte que no vengo rápido, pues sí hubiera venido a exceso de velocidad no hubiéramos matado aquí", aseguró wilfredo Lezama, motociclista.

Técnicos en primeros auxilios y ambulancia del Ministerio de salud se movilizaron de inmediato al lugar del hecho para atender a la joven, quién al final decidió no ser trasladada.

El conductor de la motocicleta, color negra placa M02456, circulaba de arriba hacia abajo, en su preferencia, se dirigía a su hogar luego de una larga jornada laboral.

Tránsito nacional siempre recomienda circular con precaución, fijarse a los dos lados antes de cruzar una calle y para los conductores a ser cortés con los peatones que decidan cruzar la vía.

Recuerde manejar siempre respetando las leyes de tránsito para evitar accidentes que provocan pérdidas humanas y económicas.