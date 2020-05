Enfermeras de Granada se capacitan en temas de salud materna

Foto: Ministerio de salud realiza foro de salud materna/TN8

Este 05 de mayo en ocasión al día internacional de la enfermera el 12 de mayo, el Ministerio de Salud (MINSA) realizó el foro departamental de salud materna con el fin de fortalecer los conocimientos y adquirir nuevas estrategias para el cuido en el embarazo y al momento de dar a luz.

El foro se desarrolló en el auditorio del Sistema Local de atención Integral en Salud (SILAIS) de Granada, contando con la participación de las enfermeras de los cuatros municipios del departamento.

“Es el año mundial de la enfermería que lo decreto la organización mundial de la salud. Tenemos a médicos especialistas que están compartiendo métodos y técnicas que las enfermeras deben de tener cuando las embarazadas van a dar a luz y se presenta cualquier tipo de complicación”, dijo Mercedes Aragón, responsable de enfermería del SILAIS-Granada.

Foto: Enfermeros participan en el foro departamental de salud materna/TN8

No solamente se trató el tema de la salud materna, también se abordó el trabajo intensivo ante la lucha epidémica del COVID-19 en las visitas casa a casa y como transmitir el mensaje preventivo.

“No solamente es ir por ir, llegamos y lo que queremos es que las familias sepan de qué manera podemos mejorar nuestra calidad de vida si tomamos medidas de higiénicas en el hogar, ya que eso permite que muchas enfermedades sean prevenidas” dijo la enfermera, Judith Castillo.

Trayectoria Laboral

Durante el evento se rindió homenaje a enfermeras que han dedicado más de 30 o 35 años de servicio a la población en el departamento de Granada y también se entregaron reconocimientos a quienes realizan trabajos investigativos en este gremio.

“En lo personal me siento muy satisfecha por todo lo que he logrado aquí en el cuerpo de salud, aquí he estudiado y me he desarrollado y seguiré dando lo mejor de mí porque no es tanto por la paga sino más bien por la vocación” dijo Luz Marina Montes

El día internacional de la enfermera se celebra cada 12 de mayo en honor al aniversario del nacimiento de la enfermera británica Florence Nightingale.