De celebración a tragedia: Cuarentón se ahoga en la Laguna de Apoyo

Foto: Autoridades recuperan el cuerpo de un hombre que desgraciadamente falleció ahogado en la Laguna de Apoyo / TN8

Un señor de 40 años de edad identificado como Luis Heberto García Alvarado, llegó lleno de alegría con sus amistades esta tarde de lunes a la Laguna de Apoyo, para celebrar que había ganado un caso ya que ejercía como abogado, sin embargo al sumergirse en las aguas se encontró con la muerte.

García, según testigos, no se encontraba ingiriendo licor y recién había degustado de un almuerzo en los ranchos de este paradisíaco lugar, cuando decidió tomarse el último chapuzón de su vida.

En cuestión de segundos ya no lo lograron observar y la alerta de auxilio se escuchó entre los que se encontraban disfrutando la tarde.

El cuerpo del abogado, originario del pueblo de Monimbó, fue recuperado por los pobladores de la zona. Sus amistades trataron de brindarle primeros auxilios pero relatan fue en vano, pues también presumen que el susto le dio un infarto, ya que por unos segundos aseguran que lograron obtener pulso.

Mayor precaución

Los pobladores de la Laguna de Apoyo recomiendan a los visitantes a tener mayor precaución a la hora de ingresar a estas aguas ya que son peligrosas y muy profundas.

"Es el segundo caso en este mes, ya otro ahogado que hay aquí. Yo me mantengo aquí vendiendo mis cocteles, mis ceviches, mis platanitos, mango y me di cuenta de este caso que paso aquí. Yo lo vi pidiendo auxilio, me quise meter pero lo miré dificultoso (difícil), porque es peligroso, me podía quedar yo también. Es bastante peligroso", mencionó Yader Mendez, comerciante de la zona.

"La recomendación es que si están tomados aunque sepan nadar que no se metan porque aquí es muy peligroso, es mejor bañarse a la orilla con una pancita de agua aunque sea", agregó Méndez.

Familiares acudieron al llamado de los amigos de la víctima para trasladar el cuerpo y poder brindarle debida sepultura.

"Me llamaron al celular y me dijeron está ahogado. En la mañana salió a trabajar, yo me imaginé que andaba trabajando, como hasta en la tarde llega, entre las cinco y seis de la tarde. El forense dice que es ahogamiento, se ahogó solo, no tiene golpes ni nada", dijo Don Francisco García Mercado, padre de la víctima.

García Alvarado se convierte en la víctima número tres de muertes por ahogamiento en el departamento de Masaya durante el mes de mayo.

La tarde del domingo perdió la vida un ciudadano de Masatepe por la misma causa, en el sector conocido como Venecia de la Laguna de Masaya.