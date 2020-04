Atrapan a delincuentes que robaron a trabajador en el Reparto Schick

Foto: Agentes policiales se presentaron al Reparto Schick para aprehender a dos sujetos que quisieron robar a un trabajador / TN8

Agentes policiales realizaron un fuerte operativo en el sector del Tanque Rojo del Reparto Schick, en Managua, que culminó en la captura de dos delincuentes que cometieron un robo a un repartidor de una empresa distribuidora de café.

El afectado de iniciales F.M.G. aduce que las pérdidas ascienden a más de 300 dólares, debido a que el teléfono celular que le robaron está valorado en 250 dólares más una cantidad de dinero en efectivo.

"Dicen que yo robé y yo no le he hecho nada a nadie, a mí me están llevando confundido, porque yo tengo mis pertenencias y ninguna es del que le robaron. Si quieren las pueden revisar y verán que no son de nadie", dijo Luis Daniel Alemán, uno de los detenidos por el robo.

"Yo andaba viendo un tapizado y me están confundiendo, yo afortunadamente trabajo por eso, para no tener la necesidad de robarle a nadie. Yo trabajo diario en tapicería", refirió el otro sujeto detenido.

Declaraciones de la víctima

El repartidor relató que lo intimidaron con un arma blanca cuando él estaba en una pulpería levantando un pedido de entrega.

"Aparecieron de la nada y me dijeron '¡dale chavalo danos todo lo que andás o ahorita mismo te chuceamos (apuñalar)!'. Y como yo tengo escondido el celular en un bolsito de manos no lo vieron porque me lo escondí, pero me revisaron, me lo quitaron y se fueron corriendo", indicó la víctima.

Extraoficialmente se conoció que los detenidos ya tenían antecedentes de robos con intimidación y narcomenudeo, por lo que ahora tras las rejas tendrán que pagar por sus fechorías antes cometidas y ahora con un cargo más.

La víctima y los detenidos fueron trasladados al Distrito V de la policía en Managua, para realizar las debidas investigaciones, levantar una denuncia formal y que la víctima pueda reconocer a los sospechosos.

El departamento de protección ciudadana de la Policía Nacional se mantiene en constante patrullaje por toda la capital, para así poder mantener a delincuentes como estos en prisión y garantizar la seguridad de las familias y comunidades.