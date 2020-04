Pobladores evitan asalto a camión repartidor de licor en Managua

Foto: Agentes policiales se presentaron al barrio Memorial Sandino, Managua, por el caso de cómo pobladores detuvieron el asalto a un camión / TN8

Gracias a la valentía y los gritos de auxilio de pobladores, sumado a la rápida presencia de agentes policiales, la mañana de este martes se evitó que dos delincuentes armados de pistola, asaltaran al conductor y ayudante de un camión repartidor de licor.

El suceso ocurrió de los semáforos del Memorial Sandino, una cuadra al Lago, una cuadra abajo, una al Lago, Distrito I de Managua; cuando se disponían a realizar la entrega de un pedido en una pulpería del sector.

"Yo estoy en la pulpería, esperando entregar un pedido pero de pronto un sujeto se bajó y me encañonó con una pistola que le entregara todo. Me comenzó a bolsear, pero como estoy iniciando y gracias a la dueña de la pulpería y los gritos de los demás vecinos: '¡están asaltando, están asaltando!', no se me llevaron nada y salieron huyendo", manifestó aún nervioso Don José Rostrán, de 53 años, conductor del camión.

Foto: Agentes policiales en el barrio Memorial Sandino investigan el caso de unos delincuentes que intentaron asaltar un camión / TN8

"Yo estoy entrando a mi casa cuando pasaron los dos sujetos en un moto, iban como uniformados con ropa como esa de hacer deporte, pegaditas, se bajaron pero normal pensé que iban a comprar a la venta pero cuando veo estaban bolseando al señor y al otro lo tenían con una pistola intimidado. Fue cuando comencé a gritar que estaban asaltando, saliendo todos los vecinos y los ladrones no robaron nada y se dieron a la fuga", dijo Doña María Barquero, quien vio todo el hecho.

Los delincuentes se movilizaban en una motocicleta mensajera, color roja, sin placa.

Trabajo policial

La Policía Nacional realizó un rápido operativo en el sector y de manera preliminar se supone que uno de los sujetos fue capturado en el barrio La Esperanza, Distrito III de Managua. El otro supuestamente se logró dar a la fuga tirándose por un cauce que pasa en la zona.

Rostrán después del tremendo susto se dirigió al distrito policial correspondiente a interponer la formal denuncia.

Las recomendaciones de agentes policiales a las empresas es colocar a los camiones cajas fuertes, para ir depositando el dinero de la venta del día y andar con guardas de seguridad para evitar ser blanco fácil de los amigos de lo ajeno.