Pemex reporta 15 fallecidos por coronavirus

De los 15 fallecidos, 10 eran jubilados, cuatro eran sus familiares y uno se encontraba de licencia médica por motivos no relacionados con el virus.

Petróleos Mexicanos (Pemex) ha informado en un comunicado que 15 personas relacionadas con la petrolera han fallecido por coronavirus mientras que 151 casos han dado positivo.

De los 15 fallecidos, 10 eran jubilados, cuatro eran sus familiares y uno se encontraba de licencia médica por motivos no relacionados con el virus.

📌 Reporte de estado de salud de trabajadores y derechohabientes de #PEMEX afectados por #COVID19 al 20 de abril de 2020.#UnidosSaldremosAdelantehttps://t.co/LJ0UFImXPj pic.twitter.com/JKn5zsr8to — Petróleos Mexicanos (@Pemex) April 21, 2020

En cuanto a los contagiados, 28 fueron dados de alta, 65 se encuentran en aislamiento domiciliario, 26 hospitalizados en pabellón aislado y 17 en terapia intensiva.

COVID-19 en México

Según el reporte más reciente de las autoridades sanitarias, México suma 8.772 casos y 712 fallecidos. No obstante, el Gobierno mexicano calcula que la cantidad de enfermos en el país podría ser ocho veces mayor a la registrada.

Frente a un acelerado crecimiento de los infectados por coronavirus​, el Gobierno de México anunció este martes la entrada en la fase 3 de la pandemia y suspendió todas las actividades económicas no esenciales.

"Hoy queremos dar por iniciada la fase 3 de la epidemia de Covid-19, recordando que estamos en una fase de ascenso rápido donde se acumulan una gran cantidad de contagios", informó en conferencia de prensa el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell.

Hoy dimos por iniciada la fase 3 de la epidemia de #COVID19. Estamos en la etapa de ascenso rápido que implica un gran número de contagios y hospitalizaciones. Para que sean los menos posibles debemos mantener la Jornada Nacional de Sana Distancia. #QuédateEnCasa pic.twitter.com/fnAeMkywCz — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) April 21, 2020

En ese sentido, el Gobierno mexicano obligó frenar las actividades económicas no esenciales hasta el 30 de abril y exhortó a la población a quedarse en casa, si bien la cuarentena no es obligatoria para no afectar a los más de 50 millones de pobres del país, informó Clarín.