Capturan en Matagalpa a sujeto que mató a joven con una barra metálica

Foto: Estilman Javier Ramírez de 24 años, fue presentado por la Policía Nacional como autor de un homicidio en el municipio Matagalpa / TN8

En horas del mediodía de este miércoles 15 de abril, la Policía Nacional en Matagalpa brindó conferencia de prensa donde da por esclarecido el homicidio ocurrido en el municipio Matagalpa, en perjuicio de un joven.

Se brindaron detalles de la captura de Estilman Javier Ramírez de 24 años, señalado de ser el responsable de la muerte del joven Joel Antonio Soza, hecho ocurrido el pasado lunes 13 de abril.

En la comparecencia, la institución del orden aseguró que todo se dio en el barrio El Cementerio, ubicado en la parte sur de la ciudad. Además en el informe brindado se menciona que la tragedia se dio por una discusión por problemas personales.

Al momento de la tragedia la víctima recibió una estocada en la tetilla izquierda con una barra metálica.

Según fuentes extraoficiales, se menciona que la víctima después de recibir la estocada estaba aún con vida, por lo que fue llevado de emergencia en una camioneta particular al Hospital Escuela César Amador Molina de esta ciudad, pero al llegar ya no había nada que hacer, ya no tenía signos vitales.

Evidencias y captura del autor

La Policía Nacional al momento de conocer del hecho se presentó al lugar, llevándose como evidencia el arma homicida (la barra), la que tenía manchas hemáticas, las que al hacerle las pruebas coincidieron con la sangre de la víctima. También se logró la captura Estilman Javier Ramírez, el que tendrá que responder por el delito de homicidio.

La institución policial en la persona del comisionado mayor Juan Manuel Chávez, jefe departamental, aseguró: “En las próximas horas se pasará el expediente a los juzgados correspondientes y de esta forma damos por esclarecido este caso. Se continúa trabajando por la seguridad de todos los nicaragüenses ya que estamos siempre al servicio de todos".