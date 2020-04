Rivas: Por robar naranjas 2 nicaragüenses fueron asesinados en Costa Rica

Foto: TN8

Erving Rodríguez y Alcides Facundo Umaña de 76 años, son las víctimas mortales de una tragedia ocurrida la tarde de este jueves pasado, en la finca "El Verdún", que se ubicada en territorio costarricense, al oeste de la comunidad Cañitas, del municipio de Cárdenas, en el departamento de Rivas, exactamente a seis kilómetros de la frontera con Nicaragua.

Le puede interesar: Veraneante se salva de morir ahogado en las aguas del río Tuma

Junto a los fallecidos a bordo de caballos circulaban Nemir Rivera de 42 años, quien resultó con vida e ileso, en tanto Wilber Noguera de 18 años resultó herido de bala y se encuentra en el país vecino recibiendo asistencia médica.

Según versión de Rivera, él junto a sus amigos se dirigieron a la finca naranjera, con el objetivo de tomar sin autorización varias naranjas para el uso del hogar, pero lo que nunca imaginaron es que al ingresar a territorio privado, les costaría la vida a dos de sus acompañantes.

Emboscados por desconocidos

"A la hora del tiroteo, que fue de repente, nosotros lo que hicimos fue correr junto a nuestras bestias, fue que cada quien salvara su pellejo, solo andábamos trayendo unas naranjitas, para hacer nuestro fresquito, no logramos ver nada, solo se escuchaba la gran cantidad de disparos, desgraciadamente mis amigos murieron y eso me duele demasiado, porque los cuerpos quedaron bien pasconeados, tienen balazos en todos lados, nos hubieran disparado al aire y no a matar, si no éramos perros, solo andabamos buscando vida, porque somos pobres", mencionó entre lágrimas Nemir Rivera, sobreviviente de la balacera.

La finca naranjera forma parte de la empresa "el oro" de Costa Rica y hasta el momento las autoridades de ese país no han realizado investigación alguna sobre el caso, puesto que según familiares se desconoce quién o quiénes abrieron fuego contra este grupo de personas que se encontraban desarmados, por lo que piden a las autoridades nicaragüenses presionar a sus homólogos para el esclarecimiento del caso.

Por su parte las autoridades municipales de Cárdenas han brindado el acompañamiento a la familia de los fallecidos. En el caso de Erving Rodríguez, se conoció que deja cuatro menores de edad en la orfandad, este será sepultado a primeras horas de este sábado, mientras Alcides Umaña, debido a la gran cantidad de disparos en su humanidad y al alto estado de descomposición se le dió cristiana sepultura la mañana de este viernes santo.