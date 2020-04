Familia de la adolescente que murió a manos de un guarda exige justicia

Foto: TN8

Entre lágrimas, familiares y personas que conocían a la adolescente que falleció de manera instantánea al recibir un impacto de bala en la espalda, piden justicia a las autoridades y que todo el peso de la ley caiga sobre el autor del disparo, un guarda de seguridad.

Las personas que cariñosamente conocían a la menor como "La Pachuca" relataron que ella no robaba a cómo algunos ciudadanos afirmaron, "ella era una niña inocente y no andaba robando como todos dicen, ella pedía comida o dinero para comprar algo de comer, porque era una niña pobre, con necesidades como muchos, si es verdad que andaba en la calle y le decíamos que se fuera para la casa, pero nada justifica lo que ese hombre hizo, no debió de quitarle la vida porque tenía mucho por vivir", finalizó una vecina de la niña.

Los parientes de la adolescente refirieron ante las cámaras de Crónica TN8 que los colaboradores del establecimiento, donde supuestamente la niña sustrajo 2 botellas de aceite para vehículo, fueron los que la llamaron para que ella le robara a un hombre que estaba tirado en la acera, en estado de ebriedad, y ella como una niña lo hizo sin pensar.

"Yo quiero que todo el peso de la ley caiga sobre ese hombre porque el dolor que estamos sintiendo es muy grande, ella era una niña no merecía morir de esa manera, las personas que vieron todo dicen que los hombres que trabajan en esa gasolinera la llamaron para que robara y ella es una niña, lo hizo y ya, pero ellos seguro no le dieron nada y tomó las cosas, pero hay otras formas de detenerla, no como lo hizo, será que ese hombre no tiene familias, hijos, no pensó en lo que hacía", comentó muy afectado el hermano de la víctima.

Según amigos cercanos a la familia, la menor era inquieta como toda niña y le decían que no saliera, pero ella se escapaba de la casa para ir a pedir dinero a las personas que circulaban por la rotonda de Bello Horizonte, donde trágicamente pereció.

Agentes policiales se encuentran haciendo las investigaciones del caso que pasará al Ministerio Público.