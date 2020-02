Jalapa: En tiempo récord la policía recupera fuerte cantidad de dinero

Foto: TN8

La tarde de este sábado 01 de febrero se resguardó en el sector número diez del municipio de Jalapa, donde se encuentra ubicado un centro acopio de café, propiedad de Wilfredo Zeledón Talavera, quien fue víctima presuntamente de uno de sus emplazados, identificando con las iniciales J. S. P., quien aparentemente sustrajo la cantidad de 150 mil córdobas que se encontraban en la gaveta de un escritorio.

"Yo lo conozco a él y a su familia, jamás pensé que la confianza que le habíamos dado él la aprovechara y nos perjudicara haciendo lo que hizo, de robarnos esa cantidad de dinero, yo salí a buscar comida a medio día cuando lo dejé solo casi por media hora cuidando el sitio y cuando regresé ya no estaba y la gaveta de mi escritorio estaba forzada y fue ahí donde me di cuenta que el dinero que yo tenía guardada ya no estaba", mencionó Wilfredo Talavera.

Wilson Zeleya, quien labora en el centro de acopio dijo que el señalado viene de familia honesta donde nunca se habían visto involucrados en situaciones de esta índole. Zeleya recalcó que él había recomendando al acusado para que a éste le dieron la oportunidad de laborar en el centro de acopio.

En tiempo récord la Policía Nacional logró la captura del presunto autor del delito tipificado como hurto, logrando de esta manera recuperar cada centavo que este había sustraído.