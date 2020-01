Se duerme al volante y choca con dos vehículos en Managua

Foto: TN8

Un aparatoso accidente de tránsito se registró este lunes en Managua, causado por un hombre que se durmió al volante y se estrelló con dos carros estacionados.

José Gaitán Pérez, de 32 años, estaba a escasas cinco cuadras para llegar a su vivienda en Villa Flor Norte, Managua, pero el cansancio por el desvelo y el fuerte trabajo le "pasaron factura" y se quedó dormido al volante, estrellándose contra dos vehículos que estaban estacionados.

No te perdás: Más de 500 accidentes registrados la última semana en Nicaragua

Aunque afortunadamente no hubo personas lesionadas, la aparatosa colisión dejó cuantiosas pérdidas materiales en los tres vehículos involucrados.

El accidente se registró la tarde de este lunes, de la iglesia Los Mormones, una cuadra abajo, Villa Flor Norte.

Gaitán Pérez circulaba de este a oeste en un vehículo Hyundai, color azul, placa M 220-142, impactó contra un Yaris color rojo, matrícula M 184-683, que estaba estacionado. Este de "carambola" impactó contra un vehículo Kia, color blanco, placa M 214-634, que también estaba aparcado.

"Me quedé dormido"

"Yo vengo del aeropuerto de mi trabajo, ando desvelado y cansado por el trabajo. Me quedé dormido, no me dio tiempo de hacer nada, cuando vi ya me había estrellado en el carro rojo que después le pegó al blanco. Gracias a Dios no me pasó nada y que tampoco hay más lesionados", expresó José Gaitán.

"Estaba en mi casa cuando solo escucho el tremendo impacto. Me salí y miré el triple accidente, el del azul se pasó llevando los otros dos carros que estaban afuera aparcados. Milagrosamente este Día de los Reyes Magos no hubo lesionados", manifestó Don Anastasio Hernández.

La dirección de Tránsito de la Policía Nacional indicó que la semana pasada se registraron un total de 581 accidentes con 46 lesionados y 21 fallecidos; de estos 11 eran conductores, seis pasajeros y cuatro peatones.

Aunque la velocidad y conducir en estado de ebriedad siguen siendo las principales causas de accidente, quedarse dormido o distraerse mientras conduce también es un indicador importante en percances viales.