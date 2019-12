Desconocido mata a hombre en su propia finca en Matagalpa

Foto: TN8

A punto de finalizar el año 2019 en el municipio Esquipulas, departamento de Matagalpa, se dio un hecho de sangre donde una persona perdió la vida de cuatro impactos de bala.

Uno de ellos fue en el antebrazo, otros dos en sus extremidades. La víctima es el ciudadano Aníbal Chavarría de 43 años de edad, quien fue encontrado a unos 200 metros de su casa, en unos cafetales.

Te interesa: Jalapa, San Isidro y Jinotega registran accidentes mortales

Don Eugenio Chavarría, padre de la víctima, en declaraciones afirmó lo siguiente: “Mi hijo acababa de salir de su casa, él tiene una finquita y se dirigía a ver a unos muchachos que tenía cortando café, cuando al ratito escuchamos unos disparos. Al ratito llegó uno de los muchachos a decirme que Aníbal estaba muerto. Al llegar aquí ya no había nada que hacer por él”.

“Él me acompañaba a todos lados, cuando yo estaba enfermo él era quien me visitaba en mi casa, todos los días llegaba y hoy se vino para los cafetales solo para que lo mataran. No sé quién podría haber hecho esto, no tenía enemigos, nunca me dijo de algún problema, por eso no tengo idea quién pudo haberlo matado”, continuó relatando el señor.

“Hace unos meses el hermano de él, cuando andaba bolo tuvieron una discusión y le disparó al aire, pero ya se habían reconciliado, no creo que tenga que ver en esto”, finalizó el padre adolorido.

Investigación del hecho

El Instituto de Medicinal se presentó al lugar para realizar la autopsia correspondiente y determinar las causas de la muerte, mientras tanto la Policía Nacional desplegó todas sus especialidades e incluso a la canina para determinar quién es el responsable del hecho de sangre, y así ponerlo tras las rejas ya que hasta el momento no existe nadie detenido y las investigaciones continúan.