Ponchadura de llanta provoca accidente en Rivas

Fotografía: Oscar Hernández/TN8

El susto de su vida se llevaron 12 turistas costarricenses que iban a bordo de un microbús, el cual terminó estrellándose contra el muro de una vivienda en Rivas.

Aparentemente la ponchadura en una de las llantas delanteras fue la causa directa de este accidente de tránsito, que afortunadamente se reduce solo a pérdidas materiales. El percance vial ocurrió frente al barrio Denis Sánchez de la ciudad de Rivas.

El vehículo pertenece a la tour operadora costarricense BETE TRAVEL; Ronald Canales trabajador de esta empresa turística aseguró que el grupo de ciudadanos costarricenses, ingresaron por el puesto fronterizo de Peñas Blancas, la mañana de este recién pasado jueves.

Ellos se dirigieron hacia la bahía de San Juan del Sur y al retornar de este lugar, iban rumbo a la ciudad de Granada cuando ocurrió el percance vial.

Entre los daños materiales, además de los ocasionados al microbús, están los provocados al muro de la vivienda propiedad de Doña Guadalupe Salinas, quien se mostró muy asustada al escuchar el tremendo impacto.

Tránsito de la Policía Nacional se presentó al lugar para las respectivas investigaciones, mientras los afectados daban gracias a Dios porque a pesar del impacto no hubo daños humanos que lamentar, es importante señalar que los daños ocasionados al muro de la vivienda fueron reembolsados a la propietaria del inmueble.

Las autoridades recomiendan

1. Si vas a manejar no consumas bebidas alcohólicas. Aunque sea solo una, puede alterar tu capacidad para conducir un vehículo.

2. Revisa tu auto y asegúrate de que esté en óptimas condiciones.

3. Usa siempre cinturón de seguridad y verifica que todos los pasajeros lo hagan.

4. Si llevas niños a bordo, recuerda que los menores de 12 años deben ir siempre en el asiento trasero y que hasta los 9 años o hasta que alcancen 1.35 mt y pesen más de 33 kilos deben ir siempre con un sistema de sujeción apropiado a su edad, talla y peso.

5. Respeta las señales de tránsito: mantén la distancia respecto del vehículo que te antecede, no excedas la velocidad permitida, mantén siempre tu derecha y no utilices tu celular mientras conduces.

6. No manejes si no has dormido lo suficiente y si el viaje es largo haz pausas de al menos 20 minutos cada dos horas o 200 kilómetros.

7. Usa zapatos adecuados, evita los tacos delgados y las sandalias sin sujeción como las hawaianas.

8. No te detengas en túneles o autopistas. Asegúrate de tener el combustible suficiente para llegar a tu siguiente parada.

9. Preocúpate de que tus hijos no saquen sus extremidades o su cabeza por las ventanas.

10. Si llevas carga, debe ir en la maleta del auto o bien sujeta. Ante un choque, cualquier artículo puede salir disparado y golpear a alguno de los pasajeros.