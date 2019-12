Brutal accidente entre camión arenero y vehículo en plaza Las Victorias

Foto: TN8

Un aparatoso accidente de tránsito registrado la madrugada de este miércoles, deja dos personas lesionadas, justo en los semáforos de la Plaza de Las Victorias, en Managua.

Sucedió cuando un camión que carga arena, impactó brutalmente al conductor de un carro que aparentemente irrespetó la luz roja del semáforo y viajaba bajo los efectos del alcohol.

El conductor del camión, con número de placa MY 17036, responde al nombre de Marcos Suazo, de 22 años de edad, y el conductor del carro fue identificado como Bryan Alexander Aráuz de 22 años.

Los ocupantes del vehículo liviano se dirigían a una gasolinera a la hora del percance vial, mientras que el conductor del camión se dirigía a cargar arena, comenzando su jornada laboral.

Descripción de los hechos

"Yo vengo despacio y miro que el carrito se quiere pasar la roja, entonces les pité varias veces, pero se pasaron y no pude evitar golpearlos, pero si fuese venido rápido quién sabe a dónde estaría metido ese carro. Realmente hice lo humanamente posible por evitar el choque, pero no pude", relató el conductor del camión.

En este accidente de tránsito técnicos de Cruz Roja trasladaron a un centro hospitalario a un joven que viajaba como acompañante del carro, mientras que el conductor fue atendido en el lugar y no ameritó traslado.

"Quien se tiró la roja fue él. Aquí no importa la hora que sea, las leyes de tránsito hay que respetarlas, aunque sea de madrugada, él no podía tirarse como si nada. Yo iba aquí cerca a una gasolinera, también hice maniobras​ para que no me impactara pero fue imposible", añadió molesto el conductor del carro.

Agentes de tránsito realizaron entrevista en el lugar y el croquis del percance vial para determinar la responsabilidad de ambos conductores.

Los vehículos que quedaron con serios daños serían movidos de la escena del accidente para liberar la vía y que no afectaran el tráfico.