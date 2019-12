Motociclista lesionado al estrellarse contra un carro en Managua

Foto: TN8

Emocionado por haber comprado una moto de segunda mano un joven capitalino se dispuso a hacer uso de ella sin imaginarse que en el primer día de uso que terminaría estrellándose en el costado de un vehículo, cuyo conductor realizó un giro indebido ocasionándole golpes en diferentes partes de su cuerpo al motociclista, justo del Colegio Cristo Rey 2 cuadras abajo.

Pobladores del sector salieron al auxilio del infortunado hombre que se quejaba de dolor, por los golpes que recibió tras el impacto.

El conductor del carro color verde, con numero de placa M 083 538, se cruzó la doble línea amarilla, dando lugar al percance vial.

"Acabo de comprarme esta moto, apenas hoy la andaba probando solo para que me pasara esto, yo venía en mi preferencia, pero a él no le importó y realizó un giro que no es permitido, si aquí es doble línea amarilla, traté de frenar pero se me hizo imposible", comentó el motociclista.

Técnicos de Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios al joven, para estabilizarlo en el lugar y posterior fue trasladado al hospital Manolo Morales, donde galenos de turno descartarán lesiones graves.

"Yo le hago el llamado a todos los conductores a que respeten, porque gracias a Dios yo estoy hablando y no me pasó nada grave, pero tienen que pensar que hay gente que cruza la calle, ¿Qué tal que fuese sido un anciano o un niño?, así que hay que ser prudentes", finalizo el motociclista.

Agentes de tránsito levantaron entrevistas y el croquis del accidente para determinar la responsabilidad de ambos conductores.

