Norma Bello, mujer ejemplo de superación y emprendimiento en Boaco

Foto: TN8

Después que se fuera a la quiebra el negocio de verduras que tenía en el mercado municipal de Boaco, Doña Norma Bello nos cuenta su historia del inicio del nuevo negocio que posee y la ha sacado adelante económicamente.

Actualmente junto a su hija y dos personas más que trabajan en la tortillería, en la que reciben a diario encargos de algunos negocios de comidas y fritangas.

"Sufrí un momento muy difícil de mi vida porque yo tenía un negocio anterior de venta de verduras y pues había prácticamente fracasado porque dentro del mercado no entra gente a comprar. Entonces mi negocio había decaído y tenía pues deudas que paga,r y tenía que buscar de dónde sacarlas, entonces surgió la idea de poner pues mi venta de tortillas", explica Doña Norma.

"No tenía cómo empezar pero empecé con cinco libras de maíz y el primer día pues me fue bien y hasta el día de hoy pues ahí voy aprendiendo, poco a poco, aumentándole la medida porque la gente siempre las ha demandado, y gracias a Dios pues ahí va saliendo adelante, con las deudas he ido pagando y ahí voy sacando adelante a mis hijos, que son tres, y entonces pues gracias a Dios me ha bendecido con este negocio", continuó.

"Yo digo vienen tiempos mejores, no creyendo en la palabra de muchos que dicen que los tiempos vienen muy difíciles pero siempre tenemos que creer en la voluntad de Dios, que es que estemos bien y yo sigo trabajando, haciendo el esfuerzo porque Dios quiere que nosotros nos esforcemos para que nos pueda bendecir", afirmó Bello.

Trabajo arduo para salir adelante

"Nos ponemos rápido a trabajar porque a veces se nos va la gente, porque no tenemos el suficiente alcance con la cantidad de tortillas que la gente demanda. Tengo dos personas más que ahora me están ayudando, yo les estoy dando a ellas lugar de que me ayuden a trabajar conmigo y ahí también ellos están resolviendo sus situaciones económicas. También tengo a mi hija que me ayuda", finalizó.

En el mercado de Boaco Norma Bello es una mujer ejemplo de superación.