Embajada de Nicaragua en Taiwán recibe nueva donación de mascarillas.

Recibimos en Taiwán nueva donación de mascarillas entregadas por las Empresas taiwanesas K&H MFG CO. LTD. y Technogical Consultants Co. Ltd.

La Compañera Mirna Rivera, Embajadora de nuestro País recibió este aporte solidario, entregado por el Señor Winner Wu, Gerente de la Empresa K&H MFG CO. LTD., y la Señora Nancy Chou, Directora Ejecutiva de Technogical Consultants Co. Ltd. La Embajadora Rivera agradeció esta donación que contribuirá a fortalecer la atención médica a través de nuestro Ministerio de Salud, MINSA.

Estrategia responsable y efectiva

Se compartió además la estrategia responsable y efectiva que ha tenido el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua, GRUN, contra el COVID-19.

Los Empresarios expresaron su satisfacción y agrado, pidiendo trasmitir sus felicitaciones al Gobierno del Presidente Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, Vice-Presidenta, por su respuesta concreta y admirable ante esta Pandemia, para proteger la Vida y la Salud de [email protected] [email protected] Nicaragüenses.