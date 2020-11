Nicaragua participó en la Feria Internacional de Té y Café Taiwan 2020/

La Embajada de Nicaragua en Taiwán en representación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, participó en la FERIA INTERNACIONAL DE TÉ, VINO & CAFÉ TAIWÁN 2020’, organizada por Asociación de Café de Taiwán, Chan Chao International Co. Ltd. y la Asociación de Fabricantes de Té de Taiwán, la cual se realizó en el Centro de Exposiciones de Nangang del 13 al 16 de noviembre de 2020.

En coordinación con la Oficina Comercial para Centroamérica de Taiwán (CATO) se aseguró la participación de 4 empresas taiwanesas importadoras de café Nicaragüense: Tres Soles Coffee and Fine Foods Company, Tucán International Co., Ltd., Micfull International Co., Ltd., Caravela a través de su representante en Asia y Flor de Caña quien brindó un toque único y original a la Feria ofreciendo tragos de especialidad acompañados con Café de Nicaragua.

La Embajada de #Nicaragua en #Taiwán en representación del Gobierno, participó en la Feria Internacional de té, vino y café Taiwán 2020. La Embajadora Rivera hizo un recorrido por la exhibición encontrando variedades de café Nicaragüense en muchos de los stands pic.twitter.com/YNqwTASQQe — TN8 Nicaragua (@canaltn8) November 16, 2020

Durante la inauguración, brindaron sus discursos el presidente de la Asociación de Café de Taiwán, Señor Li Yuding, la Sra. Yi Ling Wu, presidenta del Grupo King Car y el viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador Miguel Tsao, quien con sumo agrado se ha enterado por experiencia personal que por donde vaya, ya sea en un supermercado o cafetín de marca local o internacional, la marca de Nicaragua, Guatemala y Honduras están más presentes en la caficultura de Taiwán. “Son cafés que han sido acogidos con gran aceptación y respeto por su alta calidad e inconfundible sabor.”

La Embajadora Rivera hizo un recorrido por la exhibición encontrando variedades de café Nicaragüense en muchos de los stands de grandes marcas internacionales y nacionales Taiwanesas.

La Embajada de Nicaragua fue invitada a la Ceremonia de entrega de los Premios de catación de cafés Nicaragüenses de la empresa FenZen, en donde entregó el primer lugar y documentación turística de Nicaragua a la audiencia presente.

Nicaragua participó en la Feria Internacional de Té y Café Taiwan 2020

Te puede interesar: Nicaragua lamenta la muerte del Canciller de la República Árabe Siria

El espacio de Nicaragua recibió la visita de personalidades entre los que se distingue el presidente del Consejo para el Desarrollo del Comercio Exterior de Taiwán (TAITRA, siglas en inglés), Embajador James Huang, quien visito Nicaragua en enero de 2007.

Esta feria tiene como objetivo captar la atención de numerosos compradores y cautivar a los consumidores taiwaneses visitantes que, según estadísticas de las exportaciones de granos de café nicaragüenses a Taiwán, en el 2019 ascienden a los 5.4 millones de dólares, reflejando un crecimiento de aproximadamente 800%.

La Feria se llevó a cabo, con el mayor cuidado, asegurando los más altos estándares de seguridad posibles para todas las exposiciones organizadas y manteniendo un registro de los avisos publicados por los anuncios y avisos del gobierno. Uso de la máscara es de ineludible cumplimiento, tanto para exhibidores y para los visitantes.