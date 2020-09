1,800 becas gratuitas en cursos virtuales de ofimática e inglés en Nicaragua

Foto de referencia/TN8.

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través de TELCOR, en el marco del Programa CARCIP-Nicaragua, en alianza con la Plataforma de Educación Virtual COURSERA, hoy 9 de Septiembre, pone a disposición de [email protected] nicaragüenses 1,800 Becas para desarrollar competencias frente a los nuevos desafíos del Mundo actual.

Esta iniciativa tiene como objetivo apoyar a Profesionales nicaragüenses para elevar sus Capacidades a través de la formación en Línea en Universidades de prestigio mundial. Los beneficiados podrán escoger el Curso de preferencia en los siguientes temas:

Habilidades Blandas:

− Estilos de Liderazgo: opciones para avanzar en desafíos complejos

− Comunicación, Experimentación y Aprendizaje en Liderazgo

− Autoliderazgo y Gestión de Emociones para avanzar en Desafíos Complejos

− Negociación exitosa: Estrategias y Habilidades Esenciales (en español)

− Mi Primer Empleo

− Éxito Profesional

− La Gestión de Personas y Equipos

Ofimática:

− Fundamentos de Excel para Negocios

− Fundamentos del análisis de datos para la toma de decisiones

− Competencias Digitales. Conceptos y Herramientas Básicas

− Competencias Digitales. Herramientas de Ofimática (Microsoft Word, Excel, Power Point)

Competencias Digitales

Bases de datos: Access, Excel aplicado a los negocios (Nivel Avanzado)

Ingles para Call Center:

− Better Business Writing in English

− Speak English Professionally: In Person, Online & On the Phone

− Small Talk & Conversational Vocabulary

− Express Yourself: Pronunciation

− Get Ready for the Interview

− Telephone Language

− Video Conferencing: Face to Face but Online

− Understand and Be Understood on the Phone

− Organize Your Pitch

Los Requisitos mínimos obligatorios para la formación virtual son:

a. Tener un teléfono inteligente, Tablet o Computadora

b. Tener acceso a Internet

c. Dedicar al menos 7 horas de autoestudio a la semana

d. Ser mayor de 18 años

Para aplicar a la beca las personas interesadas tienen que inscribirse en el siguiente link: https://www.telcor.gob.ni

Las personas beneficiadas con estas Becas recibirán un Correo Electrónico de confirmación, para iniciar el Proceso en la Plataforma Coursera.

El Gobierno de Nicaragua a través de TELCOR reafirma su compromiso en seguir apoyando el desarrollo de Capacidades de nuestras Familias nicaragüenses.