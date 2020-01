La Primera Victoria Sandinista en Nicaragua fue un 1 de enero

Foto: Wikipedia

El 1 de enero es una fecha importante para la soberanía de Nicaragua, ya que marca ese momento histórico en que triunfa la primer causa sandinista al retirarse del país el ejército invasor de Estados Unidos.

Esta gesta es gracias al Ejército Defensor de la Soberanía Nacional liderado por el General de Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino, que expulsa al ejército norteamericano, acabando siete años de guerra e intervención militar.

Cabe señalar que la ocupación norteamericana en Nicaragua había empezado en 1912, para impedir que se construyera un canal interocéanico que pudiera competir con el que ellos construían en Panamá.

Con la firma del tratado Chamorro-Bryan en 1916, el país quedó prácticamente convertido en un protectorado estadounidense, destaca un artículo publicado por Redvolución.

Hechos históricos

La frase de "eran 30 con él" se remonta a octubre de 1926 cuando Sandino junto a 29 obreros del Mineral de San Albino, se alza en armas contra las tropas conservadoras.

El 24 de diciembre, los marines desembarcan en Puerto Cabezas. Al día siguiente, Sandino consigue armas y municiones con ayuda de pobladoras.

En enero de 1927, los yankis desembarcan en Corinto; para mayo Sandino anuncia su determinación de continuar la lucha hasta el retiro de las tropas norteamericanas de ocupación.

Finalmente, el 1 de julio de 1927 emite su primer Manifiesto Político.

Determinación de Sandino

El 12 de julio responde a la propuesta de rendición del capitán de los marines, diciéndole:

"Campamento del Chipote, Vía San Fernando.

Al Capitán G. D Hatfield.

El Ocotal.

Recibí su comunicación ayer y estoy entenddido de ella. No me rendiré y aquí los espero. Yo quiero patria libre o morir. No les tengo miedo; cuento con el ardor del patriotismo de los que me acompañan.

Patria y Libertad

A. C. Sandino"

Los años de lucha pasan y el 1 de enero de 1933 triunfa la causa sandinista, al retirarse de Nicaragua el ejército invasor.

Esa victoria significaría la valentía con la que ahora cuentan los hombres y mujeres de esta Nicaragua bendita y siempre libre, misma que ha forjado los valores del Frente Sandinista y de su militancia, un pueblo que ni se vende ni se rinde.