Nicaragua no detiene proceso de vacunación contra el coronavirus

Foto: Por tercera ocasión se vacunó a más pacientes del hospital privado Salud Integral/TN8

La intensa jornada de vacunación a los ciudadanos de Nicaragua, inició en febrero de 2021, para hacer efectiva una vacuna de forma voluntaria y así inmunizar a los pacientes que tienen enfermedades crónicas.

Por tercera ocasión se vacunó este viernes 26 de marzo a más pacientes del hospital privado Salud Integral, pacientes que se mostraron muy contentos y seguros con esta generosidad.

"Esta bueno, gracias a Dios porque estamos previniendo esta enfermedad, y se ve muy horrible cuando se está muriendo la persona, lo vemos en los otros países", afirmó el paciente Dennis José Munguía López.

Por su parte la paciente Olivia del Carmen Morán, originaria de Estelí, mencionó que es de gran importancia esta vacuna para asegurarle la salud a las personas.

"Me siento bien, ojalá Dios quiera que me de larga vida y prosperidad, ya me vacunaron", expresó esta paciente que se atiende en el hospital Salud Integral.

Los médicos del Ministerio de Salud, anunciaron que durante toda la Semana Santa, se estará aplicando la dosis de esta vacuna que recibió de Rusia la nación centroamericana.

"Se va aplicar en todos los hospitales que están citados con problemas renales, pero se atenderá a otros pacientes que tienen problemas de cáncer y del corazón", manifestó el doctor Cristian Toledo, director general de Vigilancia del Ministerio de Salud.

Donaciones

Este médico mencionó que esta vacuna está ayudando a todos los pacientes que tiene problemas crónicos, y que ayudan a combatir y dar seguimiento a esta enfermedad del COVID-19.

"Yo me siento muy bendecida de parte de Dios, porque esto es de Dios, que hayan venido estas donaciones y que esos países también los bendiga por acordarse de Nicaragua y quienes no han donado que se acuerden de este pueblo de Nicaragua, es muy importante que nos vacunemos por nosotros mismos y por nuestras familias", afirmó José Ney, paciente de Managua.

Las vacunas que se aplican en Nicaragua es gracias a la generosidad de los pueblos y gobiernos de India y Rusia, que han hecho efectivo sus respectivas donaciones.