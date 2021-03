Ivonne Montero revela que tiene daño pulmonar por la COVID-19 / Excélsior

Hace unos días, Ivonne Montero dio a conocer a través de las redes sociales que se encuentra luchando contra la enfermedad infecciosa provocada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2.

"Lamentablemente el coronavirus me alcanzó", informó este lunes la actriz mexicana.

La que fuera protagonista de exitosas telenovelas como Anita no te rajes y La loba generó gran preocupación recientemente entre sus seguidores tras compartir un vídeo en Instagram en el que aparece acostada en su cama muy desmejorada y con casi 40 de fiebre.

"Les cuento que no ha sido fácil. Toda esta semana he tenido fiebre, se me ha intensificado la tos, ya me hicieron una tomografía, tengo daño pulmonar y ahorita tengo 39.2 de fiebre, no me siento muy bien digamos pero bueno estoy con ánimo, estoy con ánimo", expresó visiblemente afectada por la enfermedad la reconocida intérprete de 46 años.

Montero, quien se encuentra aislada en su casa desde hace más de una semana, manifestó que le "duele todo el cuerpo" y que no ha dejado de tener fiebre "en toda la semana".

La actriz contrajo la enfermedad en medio de las grabaciones de la nueva superserie de Telemundo Malverde: el santo patrón, historia que comenzó a tomar forma hace varias semanas en México y que ha presentado varios casos de contagio entre su elenco.

"La salud y seguridad del talento y los equipos de producción que trabajan en las producciones de Telemundo son nuestra principal prioridad. Algunos talentos del elenco de Malverde no estarán participando de la producción temporalmente, ya que dieron positivo a Covid-19 como recientemente anunciaron públicamente. De acuerdo con el protocolo de la compañía productora y las regulaciones locales, tomarán un descanso de la producción para recuperarse y satisfacer los requisitos de aislamiento", reza el comunicado que envió recientemente la cadena Telemundo a People en Español sobre el brote de coronavirus en el set de grabación de Malverde.