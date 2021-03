Foto: Nicaragua reconoce valor indomable e incansable de la mujer "pinolera"/TN8

La Vicepresidente de Nicaragua Rosario Murillo, saludó a las mujeres nicaragüenses, por conmemorar este 8 de marzo el Día Internacional de las Mujeres, reconociendo el trabajo que a diario realizan las féminas en diversos campos.

"Las mujeres tenemos el protagonismo en todos los espacio y en el hogar y restituir valores. Saludamos las familias que están en la casas ; un día como hoy somos privilegiadas porque hemos alcanzado muchos logros, en todos los espacios de participación", expresó la Vicemandataria.

"Hemos logrado conquistar el 50 por ciento de participación de las mujeres gracias a nuestro esfuerzo al heroísmo, al Gobierno que respeta los derechos de las mujeres y conocimiento de dignidad y talentos", destacó.

Recordó que cada ocho de marzo "reflexionamos y decimos hemos avanzado y merecemos esos avances, pero también nos hace falta mucho un cambio cultura que debemos lograr", reconoció la Vice mandataria.

Manifestó que trabaja para seguir conquistando más éxitos en cada de las mujeres nicaragüenses

"Nos hace falta trabajar duro por ese cambio de cultura y garantizar en esos espacios donde tenemos voz y voto, el respeto a nosotras las mujeres y la vida de nosotras las mujeres, el respeto en la casa, en la comunidad, en el campo, en el trabajo, en el mercado, respeto a nuestro trabajo, talento y nuestras vidas en términos físicos, eso es un rezago de manifestación de violencia, acoso , maltrato, y hasta quitar la vida; reflexionó Rosario Murillo, Vicepresidente de Nicaragua

Reconoció también que en Nicaragua hay igualdad de género

"Sin violencia contra nosotros las mujeres, la violencia es una derrota de la humanidad, es una expresión de odio que no podemos permitir, con odio nunca más, vamos a continuar trabajando para frenar esa epidemia, o es una pandemia la violencia contra las mujeres vamos a trabajar juntos", dijo Murillo.

Expresó que es un problema de la sociedad "que ya no queremos y no debemos aceptar, debemos de trabajar juntos con ese corazón enamorado de la vida y convencer a aquellos que aún no se convencen que nosotros las mujeres tenemos derecho de trabajar", afirmó Murillo.

Dijo que es indispensable aplicar la justicia contra aquellas personas que comentan delitos contra las féminas.

"Desde la justicia buscar como cumplir las penas de esas personas que cometen crímenes de odio, estamos juntos para libra las batallas, empeñados en desaparecer la lacra de la violencia", refirió Murillo.

"Queremos saludar a todas las compañeras que están en sus casas, trabajando, con alegría como don de Dios", expresó Murillo.

Esta actividad de reconocimiento a las mujeres, asistió el presidente de Nicaragua Comandante Daniel Ortega, y se efectuó en el Centro de Convenciones Olof Palme