Daniel Ortega: "Este pueblo es el que decide, el que manda, el que gobierna en este país"

Foto: Presidente Daniel Ortega durante acto en conmemoración al Día de la Mujer / Cortesía

El Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, junto a la Vicepresidenta Rosario Murillo y mujeres del Gabinete de Gobierno, presidieron el acto en conmemoración al Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo.

Murillo comenzó el acto saludando a todas las mujeres del país, trabajadoras y luchadoras en todos los espacios, destacando que en el hogar tienen el protagonismo "y responsabilidad de transmitir valores, a como trasladamos nuestros valores tradicionales de generación en generación, como pueblo lleno de amor porque si algo nos distingue es el afecto, el corazón que ponemos en todo lo que hacemos".

Procedió saludando a la gran cantidad de funcionarias que tiene el Estado de Nicaragua, como parte de ese compromiso con la equidad de género y que las mujeres ocupen cargos de liderazgo. "Somos privilegiadas porque hemos venido alcanzando importantes logros que fortalecen nuestro derecho a protagonizar en todos los espacios de participación y de poder; 50% constitucional hemos alcanzado las mujeres gracias a nuestro esfuerzo, a nuestro heroismo, a nuestro trabajo y a un Gobierno solidario", indicó Murillo.

"Nos hace falta mucho", afirmó Murillo, señalando que todavía se debe seguir trabajando para que se sigan restituyendo los derechos de las mujeres nicaragüenses. Hizo énfasis al respeto, en todas las instancias, el respeto a las mujeres con su vida y su desempeño en cualquier campo. "Tenemos que trabajar duro desde todos los espacios (...) y hoy hicimos un paso importante desde la escuela", dijo Rosario, abordando el tema de la nueva asignatura en los colegios para el respeto a los derechos de las mujeres y la equidad.

También habló de la violencia contra las mujeres, y de cómo se viene trabajando para que se erradique cualquier tipo de agresión y acoso contra las mujeres en Nicaragua. "Hemos venido trabajando para frenar una epidemia, la violencia contra las mujeres, vamos a trabajar duro todos juntos", aseveró. "Como pueblo, como familia, sin dejar la ternura, sin dejar el cariño, pero empeñados que desaparezca esa lacra, que nos derrota a todos, la violencia contra nosotras las mujeres", dijo la Vicepresidenta.

"Vamos adelante, en luces y victorias, victorias de la paz, de la concordia, de la armonía y victorias de la vida digna que merecemos las mujeres nicaragüenses", expresó Murillo.

Palabras del Presidente Ortega

El Presidente Daniel Ortega hizo un recorrido por todas las latitudes de Nicaragua resaltando a las mujeres de las zonas más rurales, del campo, a familias que emprenden en el Caribe y a todas las que conviven en la patria para saludarlas en este día especial.

"Miles y miles de familias en que la mujer es un factor determinante y luego la mujer en estas actividades; es cierto, las muchachas acompañando esas actividades productivas con las familias, incluso en las ciudades (...) pero a la vez estudiando, hay que reconocer el esfuerzo de las familias y de los jóvenes que vienen de esos hogares humildes, con ingresos que son realmente ajustados (...) pero de ahí salen jóvenes que llegan de la escuela a la secundaria, y de la secundaria a la universidad", refirió Ortega.

Mencionó sobre cómo antes se cerraban las puertas del estadio a las familias más pobres, porque los "gobiernos neoliberales, que son los mismos que trajeron a William Walker, a los invasores yankees, son los mismos; basta leer un poquito de historia y vamos a ver ahí los nombres de los partidos, liberales y conservadores, y en manos de quién, en manos de una oligarquía, partidos al servicio de los ricos, en tiempos en que los pobres no tenían derechos ni a la educación ni a la salud".

Prosiguió luego sobre la lucha constante del pueblo revolucionario contra los oligarcas y los vendepatrias, y que ahí estaban las mujeres, "que no alcanzaban todavía en los derechos, que ni siquiera existían tampoco esos derechos en los países desarrollados, en los países ricos, lo que le costó a las mujeres en los Estados Unidos de Norteamérica, que dicen ser la mayor democracia de la historia, lo que les costó a las mujeres el derecho de trabajar en las fábricas".

"Y al final lograron, luchando, ganarse el derecho de laborar junto con los hombres. No tenían derecho a votar, en todos estos países no tenían derecho a votar las mujeres y se presentan como los grandes demócratas. Y lo que tuvieron que luchar las mujeres por alcanzar ese derecho al voto", dijo Ortega.

Aprovechó Daniel también para contar sobre el colonialismo y la esclavitud que promovían en Estados Unidos, país que "no es más que Europa robando territorio en Nuestra América, asesinando a nuestros antepasados, a los verdaderos dueños de este territorio".

Aseveró que Estados Unidos tiene una sociedad en que el racismo sigue vivo todavía y que las mujeres son víctimas de ese sistema, y que esta potencia a como países de Europa que se dicen ser demócratas y transparentes, no tienen ninguna moral para juzgar a las naciones de América Latina.

"De qué les sirve tanta riqueza y tanta cultura si ahí se cometen los mayores crímenes contra las mujeres, contra los niños, igual en Europa, todos los días asesinan mujeres ahí. Pero claro, como es Europa o Estados Unidos, no se rasgan las vestiduras, ahí se cometen más crímenes de los que se cometen en Nicaragua por ejemplo", indicó el Presidente.

"Y estos crímenes (...) que tienen que ver con esa cultura dominante, prepotente, machista no ha logrado ser todavía arrancada de raíz", prosiguió.

Tomar conciencia

Hombres y mujeres no deben ser enemigos, fue el mensaje del Presidente Daniel Ortega, sino que debe ser una lucha conjunta por una sociedad justa y mejor. "La lucha hay que librarla haciendo conciencia", expresó.

Rememoró lo que le decía su padre, de que "a la mujer no hay que maltratarla ni con el pétalo de una rosa".

Sin embargo dijo que "hay raíces machistas en nuestra patria y tenemos que erradicarla, no haciendo una guerra entre hombres y mujeres, o mujeres contra hombres (...) sino haciendo conciencia, y los hombres debemos recordar que somos hijos de mujer, que existimos gracias a la mujer (...) todos existimos gracias a la mujer, es lo primero que tenemos repetirnos", acotó.

Habló de los crímenes horrendos y que ahora existe a través de los mecanismos legales la pena de cadena perpetua en el país, en que muchas de sus víctimas han sido mujeres o niñas pequeñas.

Duro contra los crímenes horrendos

"Crímenes horrendos, como torturar a una persona en la vía pública, y luego quemarla, y antes de quemarla, quitarle la ropa, pintarlo y hacerlo correr desnudo (...) y todo eso filmarlo; solamente los cobardes y criminales, eso se llama terrorismo en el mundo, por eso también se han hecho reformas para que se castiguen con penas mayores ese tipo de crímenes", indicó Ortega.

Daniel señaló también sobre cómo en los países desarrollados existe una represión contra quienes buscan que se valgan sus derechos, atropellando a quienes quieren expresar su voz en contra del sistema que existe en su país, como cantantes en países europeos.

"Aquí no caemos en eso, aquí hay libertad de expresión, pero vienen los yankees y dicen que no hay libertad de expresión y sacan comunicados diciendo que no hay libertad de expresión, aquí cualquiera dice lo que quiere, en sus redes, en sus páginas, cualquier barbaridad dicen; allá los meten presos", refirió Ortega.

Agregó además de cómo hay ONG's que tienen la función de triangular dinero para sembrar el terror.

Más seguridad para las mujeres

Posteriormente habló del trabajo de la institución del orden en Nicaragua y la misión de proteger a la ciudadanía, sobre todo a las mujeres. "Queremos llenar el país de delegaciones de policías, encabezadas por compañeras policías, para que esas Comisarías de la Mujer contribuyan, antes que se produzca la desgracia, a evitar la desgracia", informó Daniel.

"Nicaragua en medio del terrorismo golpista de abril, en medio de la pandemia, podemos decir con mucho orgullo que gracias a la mujer nicaragüense que es un eje en el hogar, Nicaragua tiene una buena posición en el orden económico, en el orden social y en lo que es seguridad también", acotó.

Equidad de género

Daniel destacó también que Nicaragua está en el 5to lugar a nivel mundial en cuanto a la equidad de género, estando a la par de muchos países desarrollados.

Nicaragua cuenta con 9 compañeras mujeres ministras de un total de 16, reflejado en un 56.25% de cargos superiores en los ministerios del país. Esto se refleja también en instituciones y en diferentes cuadros administrativos alrededor de las instancias del Estado.

Ortega expresó las estadísticas de todos los rubros como educación, salud, cuido del medio ambiente, seguridad ciudadana, etc., en que hay una cantidad muy alta de mujeres.

De los siete diputados de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, cuatro son mujeres, siendo la mayoría, brindó como ejemplo el mandatario nicaragüense.

Clase obrera y digna

Ortega luego dijo que que para la clase oligarca los progresos de las familias pobres les choca, les causa aversión porque consideran al pueblo como "chusma", pero que "este pueblo es el que decide, el que manda, el que gobierna en este país; por eso decimos el pueblo presidente, la juventud presidente, las mujeres presidente".

"Más viviendas para la chusma, sí, más viviendas que se las merece el pueblo (...) esos que ellos llaman chusma no es más que la dignidad de Nicaragua", dijo Daniel. "Las personas también están en capacidad de producir riqueza material para todo un pueblo y no para un grupito de explotadores", agregó.

Prosiguió para hablar de las primeras decisiones que tomó el gobierno de turno en los años 90, como desmantelar el ferrocarril, robándoselo "y desde entonces nos quedamos sin ferrocarril". También dijo de cómo se robaron varias empresas, privatizaron la educación, privatizaron la salud y otras maniobras en contra de las necesidades del pueblo.

Ortega continuó con los procesos electorales de la época, con toda y las deficiencias que hubo en varias de las mismas, pero que jamás se ocurrió en hacer un golpe de estado, sino en seguir con la lucha desde abajo.

La Reforma Agraria que inició en 1979, con la entrega de títulos, reforma que fue despojada por los vendepatrias y oligarcas desde el año 1990; ahora se ha retomado con el Gobierno sandinista y se han entregado miles de títulos urbanos y rurales para las familias nicaragüenses.

Para concluir, el Presidente Ortega dijo que en conmemoración al Día Internacional de la Mujer "le dedicamos esta entrega total que se ha hecho en estos años de 451 mil 250 títulos de propiedad (...) vamos a continuar con el mismo entusiasmo, con la misma firmeza, con la misma alegría que hemos librado estas luchas, ya sea estando arriba o estando abajo, nosotros nunca claudicamos. ¡Qué vivan las mujeres nicaragüenses! ¡Qué vivan las mujeres del mundo!".