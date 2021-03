Foto: Familias de las 18 comunidades en Miraflor cuentan con la luz eléctrica/TN8

En horas de la tarde del lunes 8 de marzo del 2021, en la comunidad El Sontule de Miraflor, Estelí, se inauguró un proyecto de luz eléctrica beneficiando a 800 protagonistas.

Estas dos jóvenes recorren aproximadamente 4 kilómetros para poder realizar las tareas universitarias en su computadora, porque donde viven no contaban con la luz eléctrica.

“Actualmente en las universidades se trabaja con computadoras, mi papá me regaló una y con mi amiga hacíamos las tareas rápido y a veces no terminabamos porque la batería se descargaba rápido, nos tocaba ir donde mi tía y caminábamos mucho; eso era difícil para nosotras. En la noche ya no podíamos hacer nada quedábamos en la oscuridad, cuando nos dimos cuenta que el proyecto de luz eléctrica venía aquí nos alegramos muchos, ahora no tendremos excusa para estudiar”, dijo Marileth Rugama, universitaria.

Ellas como el resto de los habitantes de la comunidad El Sontule de la Reserva Protegida de Miraflor en el municipio de Estelí, ya no tendrán esas dificultades, porque ahora cuenta con este servicio básico en sus viviendas, también podrán establecer sus negocios.



“Se están beneficiando 800 protagonistas y fueron 12 kilómetros de tendido eléctrico, con una inversión que supera los 9 millones de córdobas. Este proyecto era una demanda histórica de los habitantes", manifestó Francisco Valenzuela, alcalde de del municipio de Estelí.

Servicio básico en sus viviendas

"Le damos gracias a Dios y a nuestro Gobierno central que siempre está pendiente en restituir el derecho a todas las familias de la zona rural en el departamento de Estelí”, expresó Valenzuela

Son 18 comunidades que conforman esta reserva y en todas se ha ejecutado este proyecto que ha cambiado por completo la vida de cada familia.