Homenaje por los 43 años del paso a la inmortalidad de Arnoldo Quant Ponce

Foto: Conmemoración al héroe Arnoldo Quant / TN8

Desde el cementerio Caminos del Cielo ubicado en el Distrito VII de Managua, la Juventud Sandinista y familiares recordaron este viernes con mucho cariño el espíritu de lucha, valentía y amor por su patria de Arnoldo Quant Ponce, quien hace 43 años fue asesinado en Los Sabogales, del departamento de Masaya.

"El legado de mi hijo aún vive en cada uno de los corazones de los nicaragüenses, los que sabemos que solamente con el Frente (Sandinista) puede triunfar Nicaragua. Me llena de mucha alegría ver a los jóvenes quienes escuchan atentamente lo que fue mi hijo, me llena de mucha satisfacción y que sigan su ejemplo, me complace ver que ellos saben quién es mi hijo y les agradezco que hayan venido el día de hoy", dijo Irma Quant, madre del héroe Arnoldo Quant Ponce.

"Es satisfactorio nosotros como familia saber que hace 43 años de la lucha su legado está vivo y que debemos seguir cosechando en la juventud, todo lo que se ha hecho por esta Nicaragua ya que ellos son el relevo de la generación y que deben continuar luchando en este proceso, ya que habrán grandes retos y nosotros obviamente debemos de ir dándole paso a los jóvenes para que ellos vayan adquiriendo ese compromiso y renovando esas tareas", comentó Sergio Quant, hermano de Arnoldo Quant.

Homenaje al héroe

Foto: Conmemoración al héroe Arnoldo Quant / TN8

Se realizó un pequeño acto cargado de sentimientos y cantos revolucionarios donde se le colocó una flor donde descansan los restos mortales de Arnoldo Quant, donde ese espíritu de luchador ha sido un legado para las nuevas generaciones.

"Para nosotros es un honor que usted esté esta mañana compartiendo estos 43 años de esta gesta de Los Sabogales, donde recordamos a Arnoldo, al comandante Camilo, a Rito Moisés, quienes cayeron juntos en esta lucha y hoy heredamos una Nicaragua libre y asumimos ese compromiso y que seguiremos dando esa batalla por la paz", señaló Kevin Maltéz, miembro de la Juventud Sandinista.

Este 26 de febrero también Nicaragua recuerda a los héroes de la paz, Camilo Ortega, Rito Moisés Rivera y Arnoldo Quant, quienes ofrendaron su vida en Los Sabogales, Masaya.