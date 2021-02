Presentan a nuevos integrantes de coros estudiantiles en Managua

Foto: 120 estudiantes conforman los coros/TN8

Los coros estudiantiles que se han conformado en Managua, al igual que en otros departamentos del país, están recibiendo a nuevos miembros, uno de ellos es el conformado en el colegio público Filemon Rivera Quintero.

Este jueves se hizo la presentación de los integrantes del coro estudiantil, una de las nuevas integrantes es la adolescente Noelia Jarquín, de 12 años y cursante del primer año de secundaria.

"Bueno, pues, gracias a Dios primeramente y a la maestra que nos ha sido de mucha ayuda y nos ha ido instruyendo aquí y me ha enseñado mucho y estamos comenzando apenas, soy nueva integrante pero el poco tiempo que llevo aquí me he llevado una muy buena experiencia y un muy buen aprendizaje", expresó.

En este colegio ubicado en el Distrito V de Managua 120 estudiantes conforman los coros que han surgido de los talleres de Arte y Cultura.

"Los talleres de arte y cultura han venido siendo una vía de la selección y la coordinación. Los padres de familia juega un papel importante en el aporte al desarrollo de estos niños, ya que hasta este momento este es una muestra de lo que es el turno matutino pero en el turno vespertino hay también otra cantidad de niños que también conforman este coros estudiantiles dentro del Distrito V", sostuvo Arcángel Sevilla, director del centro educativo.

Desarrollo de talentos

Para muchos estudiantes los coros han sido un espacio en el han podido descubrir y desarrollar sus talentos.

"Es una experiencia única, el apoyo de los maestros es fundamental porque tal vez nosotros cometemos algo malo y ellos nos dicen: -Vamos vos podés-, ellos nos animan a seguir y están allí con nosotros siempre", aseguró Isaías Orozco, estudiante de noveno grado del turno matutino.

En el tercer trimestre del pasado año se presentaron a nivel nacional mil nueve coros que fueron conformados en 14 ciudades y 128 municipios del país, en ese entonces 20 nuevos integrantes se unieron a esta iniciativa que promueve el desarrollo de las habilidades artísticas de los estudiantes.