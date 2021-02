Cardi B impacta en redes con video donde se muestra sin maquillaje / Tónica

No es un secreto que Cardi B es una de las famosas más controversiales, y también una de las más populares. Lo cierto es que todo lo que hace la rapera es tema de conversación, en especial cuando de sus looks se trata.

¿Su más reciente atrevimiento? Ponerse un vestido transparente, con el que se le podían ver claramente los senos y también su trasero, para ir de compras.

Ahora bien, no solo sus looks dan mucho de qué hablar, también todo lo que sube a sus redes sociales, como las mascarillas caseras que hace para su cabello y el de su hija Kulture.

Es precisamente el más reciente video que publicó en sus redes, el que está en boca de todos porque aparece sin una gota de maquillaje.

La intérprete de "WAP" se grabó minutos después de levantarse y mostró su cara sin una gota de maquillaje y el cabello alborotado, afirmando que se siente muy bien cuando se muestra tal y como es.

"Me siento increíble. Nunca he sentido miedo de mostrarme tal y cómo soy", dijo la rapera. "Esta soy yo sin maquillaje, sin filtro. Pueden ver los pequeños brotes de acné en mi cara, mis labios están resecos porque me los estuve mordiendo toda la noche. Me levanté hace 20 minutos. Ni siquiera me cepillé el cabello. Me siento muy bien".

Como era de esperarse los comentarios le llovieron a la cantante, algunos positivos y otros no tanto. Muchos de sus seguidores aplaudieron sus palabras y la llenaron de halagos, mientras que otros se burlaron de ella. Por suerte, fueron más los comentarios a buenos y a su favor.