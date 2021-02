Realizan tardeada asiática en el Parque Luis Alfonso Velásquez Flores, Managua

Foto: Realizan tardeada asiática en el Parque Luis Alfonso/ TN8

La Red de Jóvenes Comunicadores realizó la tarde de este sábado una tardeada asiática en el Parque Luis Alfonso Velásquez donde jóvenes fanáticos de esta cultura disfrutaron de bailes, dinámicas y competencias.

"Bueno la tardeada asiática que hoy se está realizando es principalmente para promover esta cultura en Nicaragua y nosotros como fanáticos que somos buscamos la manera de entretenernos y pasar una tarde divertida con la música que nos gusta y esto nos pareció una muy buena idea de que el Gobierno promueva este tipo de actividades con otro tipo de enfoque hacia otra cultura internacional", compartió uno de los visitantes.

De igual manera en la actividad se llevó a cabo una feria donde emprendedores ofrecieron a los jóvenes posters, llaveros, tazas, cosméticos entre otros productos pertenecientes a esta cultura.

"Está actividad me parece increíble, yo siempre voy a muchos eventos como estos. Siempre quedo encantada; porque así puedo hacer lo que me gusta que es bailar y disfrutar de este tipo de actividades. Me parece muy perfecto que el Gobierno pueda incentivar y pueda promover este tipo de actividades para nosotros los jóvenes", expresó Vanessa Gómez.

"Somos una página en línea y ofrecemos todo acerca del cuidado personal, productos para la piel, para aclarar, para hidratar, serum de vitamina c, todo sobre el cuidado personal; aquí tenemos varias mascarillas como nosotros sabemos que los asiáticos se enfocan mucho en lo que es el cuidado de la piel, entonces nosotros decidimos crear nuestra página en base de estos productos asiáticos", manifestó keytlin Calderón.



En esta tardeada asistieron jóvenes fanáticos de los doramas, anime y artistas asiáticos donde pudieron cantar, bailar y disfrutar cada una de las canciones de sus artistas favoritos.

"Bueno nosotros venimos ofreciendo variedad de productos relacionados con el Kpop y el anime entre ellos está el póster, llaveros, chokers, cadenas de pantalones, medias, gorros y de todo tipo de productos asiáticos los que pueden encontrar desde 5 córdobas hasta 300 dependiendo del gusto", finalizó Betzy Bengochea.