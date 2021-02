Después de la tempestad llegó la calma para joven pareja en Santa Elena

Foto: Pareja ganadora de promoción Crónica TN8.

Por ahí se dice que los amores que valen la pena no son fáciles de encontrar, y mucho menos cuando se trata de la persona con la que querés pasar el resto de tus días, eso fue lo que paso con Kathy Alaniz de 29 años y su esposo Mynor Zelaya, quienes llevan tres años hermosos de relación.

La linda historia de amor inició en el barrio Santa Elena, ambos eran vecinos y después de una fuerte atracción empezaron una relación a escondidas.

Tiempo después tomaron la decisión de "gritarlo a los cuatro vientos" y fue ahí que empezaron los problemas dado que la familia de Mynor, se opuso rotundamente.

“Yo era amiga de la hermana de él y llegaba a visitarla donde ella y siempre llegaba sonriendo él y un día el con el tiempo me escribió, y con un 'hola' inició todo. Yo soy tres años mayor que él y siempre hay un poquito de diferencias con los papas de él”, dijo muy enamorada Kathy.

Fortalecimiento del amor

El tiempo ha transcurrido y las cosas han cambiado, la pareja convive de forma independiente y no se arrepiente de haber dado el paso. Todos los días se proponen metas para no dañar la relación como el hecho de no ocultar nada, estar unidos en las buenas y en las malas, aceptar el lado desagradable del otro y permitirse el hecho de pasar tiempo con amigos y familiares. “Él es muy trabajador, un hombre de casa, no tengo quejas de él”, continuó Alaniz.

Este feliz esposo se desempeña como albañil y ella como ama de casa. Kathy tiene tres hijas de su relación pasada, pequeñas que son respetadas y amadas por el afectuoso cónyuge.

Ellos salieron favorecidos con la promoción del mes del amor y la amistad que realiza Crónica TN8, recibiendo regalos como la serenata del mariachi Garibaldi, chocolates Ozel y un ramo de Floristería Sacuanjoche.