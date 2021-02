MINJUVE promueve creación de emprendimientos como Cookies Bakery

Foto: MINJUVE apoya emprendimientos de gastronomía / TN8

Tecnificar a los jóvenes para desempeñarse competitivamente en los sectores comerciales y productivos, ha sido un trabajo con excelentes resultados para el Ministerio de la Juventud, instancia que puso a disposición de la joven Viola Cedeño todas las herramientas para concretar sus proyectos.

Cookies Bakery es el emprendimiento que la joven creó y desarrolla bajo la asesoría de los miembros del MINJUVE, donde también recibe capacitación para dar a conocer su oferta desde las redes sociales.

"Este sueño inició cuando tenía 9 años, decidí aprender esto de la pastelería gracias a un consejo de mi abuela y siempre había querido tener esto pero muchas veces el temor nos embanca, y uno no quiere y ahí es donde el Ministerio de la Juventud entra",

"Una compañera de clases me dijo- mirá en el Ministerio te pueden apoyar de manera gratuita- decidí asistir a un taller y comencé a recibir la capacitación y de esa forma que ellos me han venido involucrando en diferentes actividades, donde me he podido dar a conocer; he tenido muy buena aceptación", explicó la joven.

Emprendimiento dulce

Esta joven se ha especializado en la decoración de pasteles tradicionales, pasteles fríos, fondant, galletas decoradas, postres fríos, porcelana fría.

"Y también pastelería caribeña, soy afrocaribeña descendiente, y siempre me gusta meter un poco de eso, darle un queque tradicional pero con un estilo fancy, es un patí pero no es cualquier patí, es un patí 'fancy', también gourmet", señaló.

Desde el Ministerio de la Juventud también se les da a los emprendedores la oportunidad de compartir las experiencias de éxito con otros jóvenes.

"Muy bendecida primeramente con Dios y segundo con el Gobierno por ese apoyo incondicional que me está permitiendo enseñar un poco de lo que sé, porque recordemos que uno también aprende enseñando", compartió Viola Cedeño, quien participará el próximo 13 y 14 de febrero en la Feria de los Enamorados que se desarrollará en el Parque Japonés.