Hija de Alejandro Fernández anunció que espera su primer bebé

El pasado mes de agosto, Camila, una de las dos hijas que Alejandro Fernández tuvo con su primera esposa América Guinart, contrajo nupcias con Francisco Barba.

Si bien, se especuló que la precipitada boda era porque la joven estaba embarazada, siempre lo negó. Ahora, la cantante en ciernes da a conocer que traerá al mundo a su primer bebé.

"Voy a ser mamaaaaaaá", escribió Camila Fernández en su cuenta de Instagram.

La intérprete de "El niño más grande" ha mencionado en otros medios de comunicación que será una niña y llegará al mundo el próximo mes de abril. Si bien, su padre aún no se ha pronunciado, el pasado miércoles escribió un mensaje de Alejandro Dumas que podría ser el preludio de esta linda noticia. "La vida es tan incierta, que la felicidad debe de aprovecharse en el momento en el que se presenta"; mencionó Alejandro Fernández en la misma red social.

Se rumora que Guinart y América, melliza de Camila, fueron las primeras en enterarse de esta linda noticia. De hecho, de la joven madre ya dio a conocer lo emocionada que está de debutar como abuela.

"No puedo explicar con palabras ¡¡¡lo feliz que me siento!!!La vida es un milagro. Dios me ha bendecido con tres hijos maravillosos y ahora ellos reciben sus propios regalos divinos", escribió Guinart en Instagram. "Gracias Camila Fernández y Francisco Barba por hacerme la abuela más feliz del mundo. Ya están advertidos de que yo la echaré a perder".

Quizá en los próximos días Alejandro Fernández se pronuncie ante el próximo nacimiento de su nieta; mientras tanto, la familia ya celebra la llegada de un nuevo miembro.