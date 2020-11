Foto: Finaliza la novena edición de Nicaragua Diseña / TN8

Con las expectativas superadas, lleno total, derroche de arte, diseños, cultura y emprendimiento, así finalizó la novena edición de Nicaragua Diseña.

"Nos encanta esta plataforma, nos emociona porque sabemos lo creativa que es la juventud nicaragüense, que tiene ese talento y ese don de Dios para poder sacar adelante a nuestro país y en este momento es algo muy emotivo para todos nosotros porque estamos contentos de llegar a este día de cierre", indicó Camila Ortega, directora de Nicaragua Diseña.

Lee también: Creatividad, historia y cine en el último día de Nicaragua Diseña

Foto: Finaliza la novena edición de Nicaragua Diseña / TN8

Durante la clausura del evento, Camila Ortega, recalcó que para la novena edición, ND trabajó en alianza a la compañía recicladora de Nicaragua; como parte de esta colaboración se realizó el concurso de arte y reciclaje que se desarrolló en esta edición.

"En cada año de Nicaragua Diseña, ponemos todo el empeño, toda la dedicación para poder enfrentar cosas distintas y sobre todo ese año que fue un reto distinto que todos pudieron observar los diversos espacios las acciones creativas que realizamos en el centro de convenciones Olof Palme”, añadió Ortega.

"Bajo diversos criterios, que tuviera que ver la creatividad, esas innovación que le pusieron los diseñadores para poder hacer una pieza con elementos que se fueron a seleccionar dentro de la recicladora para poder darle una nueva vida", puntualizó Ortega.

Foto: Finaliza la novena edición de Nicaragua Diseña / TN8

En primer lugar quedó como ganador Manases Martínez con su obra "reciclando para el arte", en segundo lugar resultó ganador Francisco Maradiaga con la obra llamada Pacto natural, en tercer lugar quedó Ariel Aguirre con la pieza cartonache.

Además, se realizó la premiación del diseñador emergente del año, destacando la creación de piezas innovadoras de los alumnos de la escuela creativa de ND, diseños realizados con piezas reutilizadas, "Vamos a premiar a uno de los diseñadores de escuela creativa que se presentó en esta pasarela, cada alumno tenía la tarea de inspirarse en algo que representará el reciclaje y la moda sostenible y el ganador podrá disfrutar de unirán premio para dar inicio a su negocio de moda creativa, es un año donde tenemos mucho talento", aseguró el diseñador Fernando Fuentes.

El premio quedó en manos de Eduardo Guerrero un diseñador emergente que con su colección logró conquistar este puesto y que podrá disfrutar de una beca completa en la escuela creativa ND.

Foto: Finaliza la novena edición de Nicaragua Diseña / TN8

"Más que feliz, no me lo creo, estoy contento y agradecido porque este era un sueño me siento que lo realice, simplemente gracias", manifestó Guerrero.

Justin Andrade, con su colección logró obtener el primer lugar de creación de piezas con material reciclado, premio consistente en 1,000 dólares consumibles en productos de la tienda paca loca.

"Me siento tan agradecido, no hay palabras que expliquen lo que siento, estoy muy contento, este es mi primer año acá y la oportunidad es tan grande y ganar esto solo puedo decir, gracias a todos por su apoyo y por creer en mi", aseguró Andrade.

Foto: Finaliza la novena edición de Nicaragua Diseña / TN8

También se premió a la protagonista de Sweet Creativa, una pequeña de 11 años que demostró el talento y la fuerza de las mujeres nicaragüenses.

Diseñadores comentaron sentirse contentos y agradecidos por la oportunidad de participar en esta plataforma que impulsa sus diseños a nivel nacional e internacional.

Foto: Finaliza la novena edición de Nicaragua Diseña / TN8

"Creo que para cualquiera diseñador Nicaragua Diseña es un sueño, es mi primera vez acá y mis expectativas están más que superadas. Mi colección se trata de rescatar la esencia de la mujer, su sensualidad, quise enfocarme en eso, en salir de la rutina de aquella ama de casa sencilla, demostrar que las nicaragüenses somos bellas, somos trabajadoras", refirió la diseñadora emergente, Kastalia Ortez.

Nicaragua Diseña es el espacio de promoción del talento nacional que fortalece las habilidades de jóvenes modelos, diseñadores emergentes, y con trayectoria, de fotógrafos, emprendedores y un sinnúmero de personas que lograron de la novena edición un éxito rotundo.