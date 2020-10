Foto: Familias visitan Parque de Ferias celebrado el mes de la Resistencia Indígena / TN8

Con muchas actividades culturales, venta de diversos productos artesanales y la oferta de la rica gastronomía, más de 200 pequeños y medianos artesanos, acudieron este fin de semana al Parque Nacional de Ferias a celebrar la feria en saludo a la Resistencia indígena, identidad y cultura.

En ese sitio, resaltó la artesanía hecha a base de barro, desde los pueblos blancos, piezas finas que se vendieron a precios bajos.

"Nosotros los artesanos estamos ofertando piezas elaboradas en barro, piezas elaboradas en madera, con el propósito de sustituir el utensilio plástico y de vidrio por la madera, es biodegradable que no va a contaminar el ambiente y lo puede encontrar todo en el parque de ferias", manifestó don Freddy Hernández, Artesanía San Sebastián, desde San Juan de Oriente.

Pero en el Parque Nacional de Ferias, no solo se encuentra don Freddy sino que muy cerca, esta vendiendo artesanía don Alberto Blandón, otro artesano nicaragüense.

"Lo que ofrecemos es cerámica en barro, trabajamos lo que es el barro precolombino, comercial-industrial, artístico como también el utilitario, aquí en el parque de ferias, es el único taller de cerámica que es nacido en San Juan de Oriente, la cuna de la artesanía nacional en Nicaragua, y los invitamos a que compren nuestros productos para que tengan sus adornos en sus viviendas", destacó don Alberto Blandón, artesano San Juan de Oriente.

"Tengo 16 años y mi emprendimiento inicia porque yo me quiero superar para cubrir los gastos de mi universidad. Yo el otro año ingreso a la universidad y quiero estudiar arquitectura entonces mi negocio me ayudara para cubrir esos gastos. Aquí les ofrezco todos los productos para damas y caballeros, además tenemos delivery para toda Managua, me pueden contactar por redes sociales "variedad Fernanda" y nuestro número es el 8547 4690", explicó esta joven capitalina.

Las familias que acuden, al sitio, también pueden disfrutar de los números culturales que alegran a los asistentes, degustar de refrescos naturales, comida típica y muchas sorpresas más.

El Parque Nacional de Ferias, está ubicado de los semáforos del Memorial Sandino, 500 metros al este y 500 metros al sur.