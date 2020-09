Realizan en Nicaragua jornada de reemplazo de rodillas

Foto: Cirugías de rodillas gratuitas en el Hospital Manolo Morales / TN8

Con el objetivo de curar las dolencias de los pacientes, médicos del Hospital Manolo Morales en Managua, realizaron este miércoles cirugías de reemplazo de rodillas.

Estas cirugías con patologías articulares de caderas y rodillas, se efectuaron a pacientes que se les dificultaba caminar.

María Auxiliadora Mayorga González, habitante del barrio Villa Roma en Managua, dijo que está muy agradecida por la operación ya que esperó 10 años para que le hicieran la cirugía.

"Pasé muchos años con dolor en mi rodilla derecha, por las noches se incrementaba el malestar, y acudí al Hospital Manolo Morales y espero salir bien de este momento", expresó esta pobladora de Managua.

Los médicos que realizaron estas cirugías, dijeron que las mismas se efectuaron en la rodilla, fémur y tibia y se trata del reemplazo por una de metal y un componente intermedio que es de plástico para así poder reactivar su actividad.

Atención integral

Róger Urbina, habitante del barrio Rubén Darío en Managua, está en la lista de los 10 pacientes que fueron operados de la rodilla.

Foto: Cirugías de rodillas gratuitas en el Hospital Manolo Morales / TN8

"Me siento optimista y voy a salir bien, siempre esperé este momento, mi rodilla derecha me duele, y acudí a este hospital (Manolo Morales), y me programaron esta operación", explicó este ciudadano capitalino.

María Gabriela Morales, directora del Hospital Manolo Morales, manifestó que las cirugías son completamente gratis y se atienden por lo general a personas de la tercera edad.

"Todos los miércoles realizamos estas cirugías, los pacientes son mayores de 50 años de edad, el proceso dura tres horas y en 48 horas el paciente ya comienza a recuperarse", explicó la directora.

Dijo además que en un mes se realizan unas 50 operaciones y se disponen de dos ortopedistas que se encargan de estas cirugías. Los hospitales privados también realizan estas cirugías, pero tienen un costo de entre 5 y 8 mil dólares.

Médicos del Hospital Manolo Morales, dijeron que si en algún momento la persona recibe un golpe en la rodilla, debe de atenderse, de lo contrario en un futuro podría ocasionar desgaste y fractura.

Los interesados, primero deben de acudir al centro de salud más cercano, ser valorado y posteriormente serán transferidos al Hospital Manolo Morales. Estas son partes de las acciones que hace el Ministerio de Salud por la población nicaragüense.