Casas maternas, un emblemático proyecto de salud que salva vidas en Nicaragua

Foto: Esta casa materna se construyó el primero de septiembre del 2014/TN8.

Tania Gutiérrez tiene 32 años y esta a punto de dar a luz a su cuarto hijo, reside en la comarca Filos de Cuajachillo, lleva su control prenatal en el centro de salud del municipio Villa El Carmen.

"Estoy siendo atendida por el centro de salud de Villa El Carmen, me gusta como atienden a la población sobre todo a las embarazadas, hay una atención especial", dijo Tania Gutiérrez.

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, tiene el compromiso de proteger la vida de cada una de las mujeres y niñez nicaragüense.

El municipio Villa El Carmen, está ubicado a 33 kilómetros de la ciudad capital, cuenta con una casa materna, la cual funciona albergando mujeres embarazadas, quienes en su mayoría habitan en zonas de difícil acceso y se desplazan hasta ahí con anticipación desde sus hogares, para la espera del parto.

"Con esto de la casa materna es algo muy bonito, me siento cómoda, protegida y hay un médico que esta pendiente de uno, de como va evolucionando uno como embarazada. Es algo bueno que está haciendo el Gobierno para la población, de preocuparse por el pueblo", manifestó Gutiérrez.

"Aquí en la casa materna, las atiende el Ministerio de Salud con especialidades que una mujer embarazada requiere por su estado. Es sin limite, ingresan las que necesiten reposo por amenaza de aborto, presión arterial, infección de vías urinarias, si necesitan hacerse exámenes o aquellas que estén próximas a dar a luz", explicó Marisol López, vice alcaldesa del municipio Villa El Carmen.

Otra de las jóvenes madres que se albergará en la casa materna es Sandra López de 23 años, es originaria de la comunidad San Luis, que a está a 14 kilómetros del casco urbano de Villa El Carmen, desde ya se está preparando para la llegada de su tercer hijo.

"Yo me siento segura en las casas maternas esta es mi segunda experiencia, y ahí los doctores están pendiente de nosotras las embarazadas y no he tenido un parto en la casa y prefiero estar en una casa materna por que hay una mejor atención", mencionó la futura madre.

Mejor cuidado

Según las autoridades de salud de este municipio, en el tercer trimestre del 2020 se han atenido a 53 pacientes en la casas maternas, que les garantiza alimentación, alojamiento, higiene personal, consejería de lactancia materna, planificación familiar y los cuidados del recién nacido.

"Hay un aproximado de 13 a 15 pacientes que de manera mensual se atienden, con el objetivo que aquellas comunidades que son lejanas se remita a esa paciente embarazada que esta próxima a parir, para que se de un parto institucional para disminuir el riesgo tanto para la mamá o el bebé", explicó Iveth Bojorge, ginecóloga del centro de salud de Villa El Carmen.

Otra de las acciones que pone en practica las autoridades del sistema de salud público, es que un grupo de brigadas al menos dos veces por semana, realizan visitas en los hogares de las mujeres embarazadas que residen en las 48 comunidades rurales de este municipio.

Esta casa materna se construyó el primero de septiembre del 2014, que tuvo una inversión de 1 millón 137 mil 292 córdobas, con fondos propios del gobierno municipal. Anualmente invierten 345 mil córdobas, en pago de servicios públicos, energía eléctrica, agua potable y el pago de servidores públicos.

El Gobierno de Nicaragua ha construido 178 casas maternas en todo el país, como parte de una estrategia integral de atención a la salud de las mujeres y niñez nicaragüense.