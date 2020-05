Madre leonesa, ejemplo de amor y esfuerzo por sacar adelante a sus hijos

Foto: Doña Aura Marina, una madre luchadora que a pesar de dificultades siempre ha hecho todo por su familia / TN8

“El amor de madre es incomparable. Ese amor es el motor que me impulsa a mis 60 años, a seguir luchando por sacar adelante a mis hijos y ahora también a mis nietos", así es la conmovedora historia de una madre de la ciudad universitaria León.

Haber enviudado tan rápido y padecer de múltiples enfermedades nunca fue un impedimento para Doña Aura Marina Tinoco Olivares, quien ha sido padre y madre para sus dos hijos y una nieta que acogió desde que nació y pasó a ser como su hija.

De tu interés: Rosario Murillo: "Tenemos el deber de luchar, debemos procurar soluciones"

Inició vendiendo golosinas y hielo, único recurso con el que logró darle educación a sus “retoños“.

Inspiración para su familiar

Foto: Parte de los regalos que entrega TN8 con el premio de La Mamacita Más Linda del Mundo / TN8

Desde hace 20 años una hernia la mantiene aquejada, a esto se le suma un problema de várices que le impide estar mucho tiempo de pie. Ver su batalla y lucha constante y ahora ese esfuerzo reflejado en sus nietos, motivó a María José Estrada Tinoco, a participar en la promoción "La Mamacita Más Linda" de TN8.

“A pesar que no es mi verdadera madre porque soy su nieta, pero ella desde que nací me crió, porque mi mamá se fue y pues siempre ha dado todo lo mejor, sin límites de sus enfermedades, y haber quedado viuda jamás la detuvieron para que nosotros saliéramos adelante. Es una madre ejemplar y este regalo de TN8 se lo doy con mucho cariño y espero en Dios que me permita cuidarla y devolverle un poco de todo lo que ella ha hecho por mí y ahora por mis dos hijos también“, dijo orgullosa María Estrada Tinoco.

Foto: Doña Aura Marina, una madre luchadora que a pesar de dificultades siempre ha hecho todo por su familia / TN8

“Me siento súper alegre, no esperaba esto, jamás pensé que vos te acordaras de mí para en estos días (...) cierto que desde que naciste vivís conmigo pero esto me ha tocado el alma y el corazón, en ver que vos me querés mucho como yo te amo y a tus hijos también. Le pido a Dios que nos cuide y ayude que nos llene de bendiciones a nosotros y Canal 8 por estos bonitos regalos“, manifestó con lágrimas en sus ojos Doña Aura Marina.

Aún con su poco movilidad esta madre “tayacana“ de corazón sigue emprendiendo y tiene una humilde pulpería donde se gana el pan dignamente, rodeada del amor de sus dos nietos.

TN8 invita a sus fieles televidentes a seguir participando de la promoción, enviando sus historias al Whatsapp 7832-0088.