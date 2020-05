Rosario Murillo: "Tenemos el deber de luchar, debemos procurar soluciones"

Foto: Vicepresidenta de la República Rosario Murillo/CCC

La vicepresidenta de la República, Rosario Murillo expresó la tarde noche de este lunes que es necesario continuar en los caminos del bien común en búsqueda de soluciones, mientras se batalla contra la pandemia que afecta a la humanidad.

Te puede interesar: Murillo: "Sandino, te agradecemos por habernos dado ese sol de libertad"

Murillo se dirigió a las familias nicaragüenses tras concluir el mensaje del Presidente de la República, Daniel Ortega, con motivo del 125 aniversario del natalicio del General Sandino.

"En solidaridad, en familia y buscando esa mejoría en nuestra vida, la prosperidad que todos merecemos, nosotros decimos hoy en el 125 aniversario natal de nuestro general Sandino: Sandino vive y la lucha sigue, la lucha que es la vida. Tenemos el deber de luchar, tenemos el deber de procurar soluciones, problemas siempre hay, dificultades, desafíos, retos siempre hay; pero tenemos el deber en primer lugar de invocar a Dios y de la mano de Dios procurar soluciones, soluciones a los problemas de manera que podamos avanzar", sostuvo.

También destacó que ante la situación global se busca la equidad para enfrentar la COVID-19, en condiciones justas para todos los pueblos del mundo.

"Todos los días vemos una opinión en un sentido y otra opinión en otro sentido o muchas opiniones en un sentido y en otros, y la búsqueda de la vacuna y la búsqueda de la equidad también. La justicia en la distribución de las vacunas, los medicamentos y los medios, que todos los países y particularmente los países pequeños necesitamos para enfrentar en mejores condiciones, en condiciones justas esta pandemia", expresó la vicemandataria.

Señaló que es un momento propicio para aprender y continuar acompañándonos en los momentos complejos y dolorosos, destacando que las condiciones de aislamiento causan en las familias el sufrimiento por no demostrar de manera más expresiva el amor que se siente por los seres amados.

Solidaridad

"Estas son situaciones no previstas, no anticipadas. Nadie se hubiese imaginado a mediado del año pasado que íbamos a estar enfrentando una situación mundial como la que hemos enfrentado desde marzo de este año y un poco antes inclusive; sufrimiento, mucho sufrimiento entre muchas familias, una de las causas principales del sufrimiento es el aislamiento porque estamos acostumbrados a vernos, a tocarnos, abrazarnos, a visitar a nuestros seres queridos o a nuestras amistades, a visitar también a nuestros abuelitos, a nuestros parientes adultos mayores y son actividades que no podemos hacer en los últimos tiempos", indicó.

La vicemandataria expresó su solidaridad con los pueblos, confiando en que pronto "vendrán tiempos mejores", manifestó.

"Quiero expresar también hoy 18 de mayo nuestra solidaridad, hablando de misericordia, solidaridad, fraternidad con todos los pueblos del mundo, con nuestro pueblo también. Expresamos cariño y solidaridad en nuestros hogares, con nuestras familia, en este modelo y en esta estrategia que soberanamente en Nicaragua está aplicando desde el principio, atendiendo la necesidad que tiene un país pequeño como el nuestro que fue golpeado por una pandemia de odio en el 2018, golpeado por corazones malévolos en el 2018", mencionó.