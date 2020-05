Cra. Rosario: “rechazamos el odio y cualquier sentimiento negativo”

Foto: Jairo Cajina

Tras finalizar el mensaje del Presidente Daniel Ortega, en el marco de la conmemoración del tránsito a la inmortalidad del Comandante Tomás Borge y el Día Internacional de los Trabajadores, la compañera Rosario Murillo, vicepresidente de la República, expresó que “en Nicaragua se rechaza el odio y cualquier sentimiento negativo”.

Además destacó las palabras del líder nicaragüense, quien dio detalles de los esfuerzos del Sistema de Salud frente a la pandemia del COVID-19.

“Este informe que ha brindado el comandante Daniel, es un informe de amor, del amor que vibra en nuestra Nicaragua, amor de servicio al prójimo, como pueblo cristiano, como pueblo de fe, de confianza y de esperanza, siempre todos los días proclamamos que nuestra patria es cristiana y solidaria y nos sentimos orgullosos de decirlos, pero no sólo de palabra si no de obra y de trabajar de acuerdo a los principios cristianos y los valores que son nuestras culturas”, manifestó la vicepresidenta.

“El amor es más fuerte que el odio, algunas personas todavía desgraciadamente, viven rezagados en una burbuja mental, una cultura que no es la cultura nicaragüense, porque Nicaragua es un pueblo generoso, amoroso, vivimos como familia y vivimos en comunidad y rechazamos el odio y cualquier sentimiento negativo”, resaltó.

La compañera Rosario destacó que en Nicaragua todos debemos vernos por igual, para así juntos conseguir cada vez buenos frutos para la Patria que vio nacer a un hombre de gran corazón y valentía, como el recordado Tomás Borge, uno de los fundadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional.

#AHORA #Nicaragua | Vicepresidenta Rosario Murillo: "no hay peor peste que el odio, por eso decimos cuidemos el corazón"



⚡️EN DIRECTO: https://t.co/Rz57pXgIrz pic.twitter.com/xkZmrGVYKx — TN8 Nicaragua (@canaltn8) May 1, 2020

“Nuestra Nicaragua está hecha de vigor y de gloria y está hecha para la humanidad, así que nosotros que sabemos que es trabajar, todos los días, como trabaja nuestro pueblo en el campo y ciudad, proclamamos continuamente que Nicaragua es cristiana y que Nicaragua es de Jesús, el príncipe de la paz y del cariño, no hay lugar para el odio, no hay lugar para la suficiencia, la arrogancia en esta Nicaragua, no hay lugar para creerse superior, aquí todos somos nicaragüenses y todos somos familia y ninguno es mejor que otro, el pueblo nos enseña cada día y aprendemos del pueblo y de la valentía, de la fortaleza precisamente de la raza nicaragüense que sabemos de lucha, sabemos de caminares, sabemos de caminos y sabemos de honor”, indicó.