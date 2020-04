Adolfo Pastrán: “vimos un Jefe de Estado al frente de la situación en Nicaragua”

Foto: TN8

El analista y periodista, Adolfo Pastrán, director de uno de los boletines electrónicos más influyentes del país, dio su lectura al mensaje a la nación que brindó el Presidente Daniel Ortega.

“Vimos a un mandatario, a un Jefe de Estado al frente de la situación en Nicaragua, muy claro de lo que está pasando en el mundo, en coordinación de todo el gobierno, de todo el gabinete, mandando un mensaje importante a la población, de que no se puede paralizar el país, de que tiene que continuar el trabajo, la producción nacional, la producción agrícola, las exportaciones, las importaciones, es decir todo lo que tiene que ver con la macroeconomía”, apuntó el analista.

Resaltó también las palabras del líder nicaragüense en cuanto a que somos un país pequeño y existen condiciones limitadas, pero hay trabajadores abnegados que están pendientes de esta amenaza.

“El Presidente dijo que el país está preparado, tiene una buena infraestructura en estos momentos de salud, propicia para enfrentar hasta donde se pueda, a como se está conteniendo el coronavirus en este momento, de atender a la población que resulte afectada. Muy importante el dato que dio de que todos aquellos daños a la infraestructura de salud que provocaron hace 2 años en el intento fallido de golpe la violencia política, ya se ha restaurado a pesar de que somos un país pequeño con limitados recursos económico”, indicó Pastrán.

Nicaragua no se puede detener

“El país no se puede detener, porque no somos una potencia como los Estados Unidos, que ellos pueden hacer uso de una maquinita para emitir billetes y elevar la deuda interna, al déficit fiscal. A ellos no les importa, nosotros no podemos darnos el lujo, además somos una nación que viene acarreando las consecuencias económicas de todos los daños provocados en el 2018, que nos dejó pérdidas superiores a los 1 mil 500 millones de dólares al país", continuó.

"Nosotros venimos haciendo una esfuerzo para reactivar la economía de Nicaragua, en ese sentido entonces el país no se puede paralizar, tenemos compromisos internos, compromisos internacionales sobre todo el trabajo, de un gran sector importante de la población que vive del día y que necesita trabajar honradamente y llevar el pan diario a la mesa”, valoró el director de Informe Pastrán.

“La mejor arma atómica que puede tener la humanidad es la sanidad y son los hospitales”

“Me pareció muy contundente esa parte del mensaje del Presidente, cuando él dice que hay naciones poderosas que gastan billones de millones de dólares en armamento, que no lo pueden usar porque saben que cuando lo usen el mundo puede desaparecer y entonces para que estamos gastando tanto, bien en eso se puede invertir en salud, sanidad para millones de personas en el mundo. Lo está demostrando esta realidad que vivimos en este momento. El Presidente puso los puntos. Se trata de humanizar la política a humanizar la administración pública”, apuntó el analista.