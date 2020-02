OEA y Almagro son una vergüenza y no son confiables, dicen analistas tras publicación de Washington Post

Foto: HispanTV

Una contundente investigación del Laboratorio de Ciencia y Datos Electorales de los Estados Unidos, retomada por el diario Washington Post, reveló que no había razón alguna para sospechar de un fraude electoral en Bolivia, sin embargo, la oposición de ese país, en complicidad con la Organización de Estados Americanos (O​​​​​​​EA), se anticiparon al asegurar lo contrario.

El organismo quedó así desenmascarado, una vez más al ser utilizado para los fines de un país que intenta, a toda costa, cambiar gobiernos a su manera.

México estaría solicitando una explicación a la OEA por divulgar la falsedad de un fraude en Bolivia.

La periodista, Tirsa Saenz, abrió el análisis exponiendo que tanto el diario como el centro de investigación están lejos de tener vínculos con la izquierda latinoamericana.

“Te evidencia, te confirma, lo que se ha dicho, que hubo un golpe contra el presidente Evo Morales, que fue avalado por la OEA, por su secretario general, Luis Almagro que es una vergüenza para América Latina, inmediatamente salieron diciendo que hubo fraude”, opinó.

Dejó entre ver que se ensañaron contra Evo por ser el presidente indígena y como sacó de la pobreza a Bolivia, “eso es una espinita que tenían clavada”.

¿Qué queda de la OEA?

“Ahí no queda nada, no es un organismo que se pueda confiar, trabaja para los gringos, es una vergüenza, un secretario general que es una vergüenza, no debería de estar, es un organismo cuestionado”, explicó la comunicadora.

El analista Cairo Amador, hizo un recuento de todo lo que ha pasado en Bolivia, desde la expulsión de Evo, la inhibición para ser senador y el papel de los militares.

“La OEA no fue un buen árbitro, jugó un rol partidario alrededor del ejército y la oligarquía y de ese personaje oscuro que es la señora Yáñez”, indicó.

Siguió exponiendo que los datos que arrojó el proceso electoral en Bolivia, celebrado en meses anteriores, son el mismo porcentaje que publica el centro de Estados Unidos.

“Queda al descubierto las posiciones que auspiciaron un golpe de Estado”, apuntó.

Por su parte el analista, Adolfo Pastrán, concuerda con que la OEA está en un entredicho muy grave, “tendrá que explicarle al mundo, que fue lo que pasó, como organismos vienen a poner en duda el informe de la OEA, eso es lo que hacen reflexionar a muchos países que van a procesos electoral, si la OEA viene a asesorar o administrar los procesos electorales, por lo que vimos es que la OEA se parcializó totalmente, la OEA tomó bando y fue parte de un complot para derrocar al presidente Evo”.

Almagro quiere reelegirse

“Ante la campaña del secretario general por reelegirse en marzo, este tipo de informe daña su imagen, porque lo pone como un funcionario que no cumplió su papel, en el que la OEA tampoco cumplió su papel y se prestó a un juego, derrocando presidentes”, señaló el analista.

Evo sigue siendo Presidente

“De acuerdo a este informe, Evo sigue siendo presidente, además a él nunca se le aceptó la renuncia, es el Presidente legítimo de Bolivia”, finalizó Pastrán.

Ataque a gobiernos progresistas

“Está preparado el plan para atacar a quien valla en contrasentido de quien intenta imponer un discurso único, que es Estados Unidos con su plataforma, dijeron que había fraude. La OEA, se ha prestado a jugar uno de los papeles más terribles, deprimentes en la región, como institución tienen que ser cambiada, tiene que modificarse, su sistema ya no está respondiendo a los intereses de los pueblos, está respondiendo a los intereses de una persona, un partido o un gobierno”, sostuvo el periodista Abraham Istillarte.