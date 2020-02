El talento nato de joven artista reluce en Parque Nacional de Ferias

Foto: TN8

Stefany Guzmán es una joven artista con un talento nato que desde hace tres años conquista a los visitantes del Parque Nacional de Ferias, en Managua, con sus impresionantes cuadros.

Stefany es copropietaria de un pequeño emprendimiento llamado Artes MG, que está presente en las redes sociales con ese mismo nombre.

Te puede interesar: San Rafael del Sur presenta ofertas turísticas a las familias

"Realmente yo pinto desde niña, desde la edad de 3 años en adelante, yo ya vine despertando ese amor por la pintura, por el arte y bueno ahora que ya he venido perfeccionando mi trabajo por la práctica que he llevado", compartió Stefany.

La calidad de su trabajo es evidente y sus cuadros son de los artículos decorativos que causan satisfacción obtener, sobre todo porque pueden ser personalizados.

"Los instó a venir a visitarme aquí en el Parque de Ferias los sábados y los domingos. Las personas gustan de mis trabajos aquí visibles, pero también cada quien tiene su propio estilo, algún paisaje en especial y yo pues puedo plasmarlo, los hago personalizados. Empecé a madurar mi trabajo y empecé a trabajar en los lienzos que muchos lo conocen; pero ahora estoy evolucionando y empecé a pintar en tejas de bambú y ha gustado bastante a las personas, al mercado ha sido bien aceptado", aseguró la copropietaria de Arte MG.

Apoyo del MEFCCA

Gracias al apoyo del Ministerio de Economía Familiar, MEFCCA, esta joven originaria de Chinandega ha podido potenciar la habilidad de combinar colores y formas hasta lograr una verdadera obra de arte.

"Me invitaron, una persona descubrió mi talento y me propuso que viniese a hablar con ellos, que ellos me iban a extender el apoyo necesario y realmente hasta hoy he tenido mucho apoyo, me han ayudado a conocerme más en las redes sociales, en otras partes, en las ferias incluso que ellos realizan. Me siento muy agradecida", expresó la joven.

El costo de sus pinturas varía de acuerdo al tamaño y tipo de pintura que sea requerida, y pueden costar entre 400 y 3 mil córdobas.