Homenaje al patriarca de polkas y mazurcas en Achuapa, León

Foto: TN8

José Adán Hernández, interpretó la pieza El Grito del Bolo a los 14 años, y es nato su pasión por la música y el violín, fue agricultor, se casó 2 veces, tiene 17 hijos y 468 nietos, bisnietos y tataranietos, ha arribado a sus 103 años.

"Cada año vienen músico a celebrar su cumpleaños, son pocas las personas que llegan a esa edad, es una bendición de Dios, nadie llega a esa edad, el siempre anda activo", describió según, Bianka Vanessa Gámez, nieta de Hernández.

"Yo me siento bien alegre, por lo que poquito que yo se, me han reconocido, y yo les mando saludo a ellos, a Rosario, le mando saludos, porque ellos me han ayudado a recuperar lo que yo hice, y estoy muy agradecido, declaró, José Adán Hernández, interprete de El Grito del Bolo.

Un extraordinario compositor nicaragüense, que vive en la comarca Las Lajas de San Nicolás de Achuapa, León y que el Gobierno de Nicaragua le rinde mérito y ha entregado un disco de 24 canciones, es un sueño hecho realidad para el patriarca de las polkas y mazurcas.

Ella es Bianka Vanessa Gámez y ha heredado el talento de su abuelo

"Es un orgullo, porque prácticamente la gente que hace música es estudiada, él es nato, su don es nato, él hizo su instrumento a los 14 años, e hizo sus canciones a sus 14 años, algo extraordinario que nadie, creo lo pudiera hacer, considero yo", expresó Gámez.

Lee también: Iglesia Luz del Mundo reconoce a miembros destacados en la paz

“Don Adán Hernández, es el patriarca de las polkas y mazurcas de las Segovias occidentales, donde estamos, sus ritmos son variados, polka, mazurca, jamaquello, zapateado, guaracho y corrido, todo eso es parte de su repertorio, don Adán, es sin duda un prodigio del violín y un milagro de que viva a sus 103 años con tanta lucidez, salud", detalló Wilmor López, historiador, periodista y folclorista nicaragüense.

"Es nuestro representante mayor de la creación de piezas solas, es para mi, el más grande compositor en esta generación, él, es el único que sobrevive y que compone, todo lo que él ejecuta, es de él, lo ha creado, añadió.

Don Adán, hoy gracias a la Revolución, al Comandante Daniel y la compañera Rosario, se ha dado a conocer en la dimensión que lo merece, lo han presentado en Managua, en varias partes de Nicaragua le han reconocido su talento, y ahorita se está trabajando, ya está en los últimos detalles de su disco El Grito del Bolo y otras composiciones, hay que reconocer que él merece eso y mucho mas", concluyó el historiador.