Imagine Dragons comparten sus primeras canciones en dos años / Universal Music

En el año 2018, la agrupación Imagine Dragons habría compartido con sus fans su último material hasta el momento con el álbum “Origins”, y pese a que en los últimos dos años surgieron un par de colaboraciones en el camino, sus seguidores se mantuvieron a la espera de nuevo material el cual al fin ha llegado.

Luego de que Dan Reynolds, vocalista y líder de la banda publicó una felicitación a sus compañeros por la primera década que han pasado realizando música juntos, este viernes 12 de marzo han sido lanzados dos nuevos temas titulados “Follow You” y “Cutthroat”, uno de ellos contando con la colaboración del legendario productor Rick Rubin.

Reylonds señaló a través de Twitter que “Follow You” es una canción que se expresa sobre la lealtad y el amor. Que el amor hacia alguien es un proceso increíblemente imperfecto y que no siempre se trata de algo agradable o romántico y que incluso puede llegar a ser doloroso.

Reynolds llegó a mencionar a su esposa, Aja Volkman, en referente a este tema.

“Aja me enseñó el amor propio y me mostró lo que significaba realmente aceptar a alguien sin ninguna expectativa. Ella fue infinitamente paciente conmigo. No me necesitaba. Incluso me enseñó que yo no la necesitaba. Pero nos queremos y al final de nuestra separación de siete meses hace un par de años decidimos casarnos de nuevo y estar juntos”, comentó.

Sobre “Cutthroat”, Reynolds la describe como la “antítesis del disco, tanto desde el punto de vista del sonido como la temática. Es un exorcismo de la autocompasión.

Un examen de mi vida, descubrir que tengo una gran suerte y tratar de deshacerme de las dudas y el odio hacia mí mismo” “Se requirió alejarse de todo para encontrar más claridad y felicidad”, declaró Reynolds sobre estos nuevos sencillos.

Esto viene después de que el músico escribiera una felicitación a Wayne Sermon, Ben McKee y Daniel Platzman asegurando sentirse “orgulloso y afortunado” de continuar trabajando junto a ellos después de diez años, anticipando desde entonces esta nueva música.

A pesar de no revelar fecha estimada o posible título, Reynolds insinuó que estos nuevos temas formarán parte del nuevo álbum, el cual sería el quinto en la trayectoria de la agrupación y se espera que pueda llegar al público en algún punto de este año.